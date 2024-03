Un 'bartender' zamorano competirá por convertir su delicioso cóctel en el mejor de España

Un zamorano se ha colado en la final del Concurso Nacional de Cócteles Panizo. Se trata de Jonathan Méndez Tapioles, el 'bartender' del restaurante el Ermitaño, natural de Barcial del Barco.

Este hostelero se ha adentrado en la última fase del concurso que ya alcanza su 13 edición. Méndez ha superado, junto a otros nueve finalistas, la dura clasificatoria. El jurado ha tenido en cuenta los aspectos como la presencia, originalidad y el equilibrio. Pero no solo eso, sino que también han valorado los ingredientes con los que se ha elaborado la bebida o la facilidad en su ejecución.

Una gran final para que el zamorano ya se prepara y que tendrá lugar el lunes, 22 de abril, a las 16:30 horas en el Salón Gourmets ubicado en Ifema, Madrid. Un año más, este interesante certamen, tendrá un jurado de excepción.

Este estará compuesto por: Almudena Alberca, la 'Master of Wine'; el presidente de la Federación de Asociaciones de Barman Españoles, Juan Carlos Muñoz Zapatero; el presidente de Honor de las UAES (Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres), Pablo Martín; la directora de la escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía CETT de Barcelona, Nan Ferreres; la directora de la revista Sobremesa, Mayte Lapresta; el vicepresidente de IBA, Ramón Ramírez Fresneda; el consejero de FABE, Pepe Dioni; el sumiller Custodio López Zamarra; el periodista Javier Pérez Andrés; el exdirector de Zalacaín Carmelo Pérez y el relaciones públicas Marcelino Rodríguez.

Finalistas del certamen:

-Vanya Maxwell, con su cóctel 'Mar y Tierra' (Valencia)

-Jonathan Méndez Tapioles, con su cóctel 'Homenaje' (Zamora)

-Alejandro Alonso, con su cóctel 'Among us' (Tenerife)

-Adrián Orgaz, con su cóctel 'Jú Zi' (Zaragoza)

-Ainara Albiz, con su cóctel 'Warner Bros' (Navarra)

-David Martin, con el cóctel 'Panacea' (Guadalajara)

-Borja Gutiérrez, con su cóctel 'La Gilda' (Cantabria)

-Alejandro Cuadrado, con el cóctel 'Para terminar, Panizo has de tomar'

(Tenerife)

-Victor Manuel Suárez, con su cóctel 'El Faro de Panizo' (Tenerife)

-Andrés Francisco Medina, con el cóctel 'Lemon Blanc' (Lanzarote)