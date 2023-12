CCOO denuncia el aumento de agresiones al personal de Sacyl en un 65% en Palencia y Salamanca

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Castilla y León ha denunciado este viernes el aumento de agresiones al personal de Sacyl, con "un 22% más en relación a 2022". Además, el sindicato ha incidido en que este incremento se viene observando ya desde hace dos años. También ha alertado de que las personas agredidas son mujeres casi en su totalidad, con 530 de 603 profesionales, un 87,9%, lo que ha hecho "saltar todas las alarmas".

CCOO ha señalado, además, que las agresiones se han incrementado de forma "alarmante" en las provincias de Palencia y Salamanca, donde han aumentado en un 65%. También es destacable la subida en El Bierzo, con un 31,3%. En cuanto a las profesiones, 232 personas agredidas son enfermeras y 216 facultativos, siendo la mayor parte de ellas por la contrariedad acerca de la atención y de las demandas del usuario, con un total de 282 y 233 agresiones.

Medidas

El sindicato ha exigido que se de "un paso más" en la prevención de estas actitudes y en la protección de los profesionales por lo que ha propuesto a Sacyl la creación de la figura de Persona Guía para que acompañe al sanitario agredidp en todo el proceso de apoyo y de denuncia, recordando que esta figura esta dando "muy buenos resultados" en Andalucía.

CCOO ha solicitado también la implantación de las denuncias in situ, una medida para que las personas agredidas no se vean expuestas a papeleos innecesarios, y la opción de que la denuncia sea presentada a través de un número identificativo, y no por medio de datos personales, para preservar la identidad del agredido frente a hipotéticas represalias.

Asimismo, el sindicato ha propuesto la revisión y la actualización del Plan Integral frente a las Agresiones en los centros sanitarios de la Comunidad, con participación de los sindicatos

Satse denuncia que las enfermeras "son los profesionales más agredidos"

Satse ha denunciado que enfermeras y enfermeros vuelven a ser la categoría profesional de SACYL "que más agresiones padecen", con 232 agredidos este año 2023, y pese a que estos incidentes los sufrieron un 7% menos que en 2022, en que fueron 251. Además, ha alertado de que estos incidentes "se incrementaron un 0,9% en total, registrándose 540 en 2023, frente a los 535 de 2022".

Satse ha destacado un dato que, a su juicio, "sigue siendo muy preocupante", que Enfermería es la profesión que padece más agresiones: 232 enfermeras y enfermeros fueron agredidos, de los 603 totales. También es "preocupante" para SATSE que el 87,9% de las agresiones las sufran las mujeres sanitarias (530 de los 603 trabajadores sanitarios agredidos) y que, de ellas, las que más las padezcan sean las mujeres enfermeras, 214 en total.

