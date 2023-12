Pollán carga contra la 'Leyenda Negra': "Una nación fanática y reprimida no hubiera sido capaz de la hazaña de la España imperial"

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha cargado este lunes contra la conocida como 'Leyenda Negra', la corriente que critica la actuación del Imperio Español en América en el siglo XVI. "Una nación cutre, fanática y reprimida no hubiera sido capaz de la hazaña de la España imperial", ha afirmado. Así se ha pronunciado el presidente de la Cámara en la inauguración de la jornada 'La libertad religiosa en España hoy', con ocasión del 25 aniversario de la obra 'El Hereje' del escritor vallisoletano Miguel Delibes, a la que ha asistido también el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo.

El presidente de las Cortes ha negado que en la obra del autor castellano exista "anticatolicismo" ni ningún "artefacto negrolengendario" y ha alabado la pervivencia de la obra en nuestros días. "Cuando una novela es buena no se agota en su lectura. La trama y personajes no han perdido un ápice de su rigor narrativo y siguen pugnando por rebasar los límites físicos del libro", ha señalado, destacando la exposición 'El fuego de la conciencia', visitable en el edifico de las Cortes hasta el próximo 17 de febrero.

Pollán ha considerado "perfectamente legítimo" ver en 'El Hereje' una "crítica de fondo" al momento histórico en el que se desarrolla la trama pero ha cargado contra aquellos que pretenden "que esta o cualquier otra sea la unica lectura posible". "Don Miguel no era de esos que se entregan a la melancolía de lo que pudo haber sido y reconoció haber hecho suya en El Hereje la recomendación del Papa de revisar el pasado de la Iglesia a la luz del Evangelio", ha afirmado, confiando en que la jornada de este lunes se desarrolle en un clima de "sana controversia" y "siempre con respeto mutuo". "No se me ocurre un mejor homenaje para Don Miguel", ha añadido.

Una jornada para "favorecer el pensamiento crítico"

El rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), David García, ha asegurado que como universidad están "llamados a facilitar la creación de espacios y momentos para el debate". "Es un buen momento para hablar de la libertad religiosa en España", ha añadido, destacando que 'El Hereje' versa sobre las vicisitudes de personas "que se atrevieron a indagar" sobre las nuevas corrientes reformistas que llegaban a la Península Ibérica en el siglo XVI.

"A la universidad tradicionalmente se nos exige favorecer el pensamiento crítico, es un deber que tenemos para con nuestros jóvenes. Jornadas como la de hoy sirven para que en nuestra sociedad haya cada vez más pensadores y pensadoras críticos", ha zanjado García.

De los antecedentes a la actualidad de la libertad religiosa

La jornada que se celebra este lunes en las Cortes, y que se alargará hasta las 18:30 horas de la tarde, se encuentra dividida en tres grandes apartados, uno de ellos acerca de 'Los precedentes históricos más inmediastos en España', otro sobre 'La libertad religiosa en la Constitución española de 1978' y un tercero sobre 'Una visión plural del presente y el futuro de la cuestión'.

En la misma tomarán parte expertos de primer nivel como el doctor chileno Julio Alvear, que hablará sobre 'La Iglesia católica y el liberalismo', el profesor Rufino Callejo de Paz, de la Universidad Pontificia de Comillas, cuya intervención versará sobre la cuestión religiosa durante la II República o el doctor en Historia Enrique Berzal, que hablará sobre la relación entre Iglesia y Estado durante el franquismo.

También expertos jurídicos como Andrés Ollero, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que tratará el tema de la libertad religiosa en la Constitución o José María Sánchez, que se acercará a la jurisprudencia constitucional y europea sobre esta cuestión. Por la tarde, tendrán lugar dos mesas redondas sobre la visión de cara al futuro de la libertad religiosa y la clausura a cargo del comisario de la exposición 'El fuego de la conciencia', Mario Crespo.

