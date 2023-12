Las escuelas de baile zamoranas llenan de Navidad el Teatro Ramos Carrión

La programación navideña del Teatro Ramos Carrión arranca este fin de semana con dos espectáculos que destacan el talento de bailarines de todas las edades en Zamora. El sábado 16, la escuela Salsón Dance respaldará el espectáculo 'Estrella de Navidad', donde más de 300 bailarines, a partir de los 3 años, deslumbrarán al público con un show lleno de luz y color. Las funciones están programadas para las 17.00 y las 19.00, prometiendo una tarde navideña inolvidable.

El domingo 17, a las 19 horas, Ballet School regresa por cuarto año consecutivo con su versión única de 'El Cascanueces'. Los alumnos de la escuela llevarán al escenario la emocionante historia de Clara, el Cascanueces y el Rey de los Ratones, sumergiendo al público en un mágico viaje por los reinos de las Nieves y los Confites, así como el País de las Flores, todo enmarcado por la elegancia del ballet clásico.

Además, esta semana el Teatro Ramos Carrión lanza la campaña 'Regala Teatro' con el doble propósito de fomentar la cultura y animar al público a comprar las entradas para las funciones programadas para hacer un regalo único y original en estas fechas tan señaladas.

La programación de diciembre se llena de magia y música con eventos como el blues y góspel de los Blues Brothers y su 'Everybody needs some Christmas' el viernes 22, el impresionante show del Circo de las Estrellas el martes 26, la actuación del mentalista Toni Bright el viernes 29, y el tradicional Concierto de Navidad y Año Nuevo el sábado 30.

Las localidades para estos emocionantes espectáculos, así como para otros eventos, ya están disponibles en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00, así como su web oficial www.teatroramoscarrionzamora.com.

