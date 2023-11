Mañueco acusa a Sánchez de haber convertido las instituciones en "un chiste": "La Ley de Amnistía anula el Poder Judicial"

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haber convertido las instituciones en "una broma y un chiste". "La Ley de Amnistía consiste en anular el Poder Judicial", ha denunciado Mañueco, que ha aseverado que Sánchez apuesta por "la radicalidad, el insulto a los territorios y la descalificación del adversario". Así se ha pronunciado a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional de los populares, celebrado en la sede del PP en la calle Génova de Madrid.

Mañueco ha contrapuesto esa actitud del presidente del Gobierno con la apuesta de los populares por "la España constitucional, el diálogo y la defensa de principios como la libertad, la igualdad de todos los españoles y la cohesión territorial". "El presidente Sánchez tiene que dejar su línea de trabajo de radicalidad, de ofender a los territorios y de hacer su apuesta por los que no creen en España", ha afirmado, animándole a hacer "una reflexión profunda de que es lo que quiere para su país".

El presidente del PPCyL ha asegurado que Sánchez "tiene que mirar dentro de su casa" y ha recordado que ha conseguido "enemistar a sectores tan distintos y variados como los representantes del Poder Judicial y otras profesiones fundamentales para administrar justicia". "La Ley de Amnistía consiste en anular el Poder Judicial y yo desde aquí quiero reivindicar una vez más la labor de jueces, fiscales, abogados, procuradores y el resto de profesiones judiciales que son imprescindibles y fundamentales para defender el Estado de Derecho", ha afirmado.

Mañueco ha asegurado que "sin Constitución no hay democracia, no hay Estado de Derecho y no hay separación de poderes". "Lo que están haciendo Sánchez y sus aliados es retorcer la Constitución por la puerta de atrás", ha insistido.

Alicia García y Ester Muñoz: dos mujeres "muy valiosas" de Castilla y León

El presidente del PPCyL ha sacado pecho del nombramiento de la abulense Alicia García como portavoz de los populares en el Senado y de la leonesa Ester Muñoz como vicesecretaria de Sanidad y Educación de la formación. "Hoy vamos a apostar por la ratificación del nuevo equipo de Gobierno de Feijoo al frente del PP, rodeado de muchas personas, algunas de ellas son de Castilla y León. Dos mujeres muy valiosas y es el justo reconocimiento al respaldo que las personas de Castilla y León le dimos a Feijóo", ha afirmado.

Además, ha recordado la inauguración de la Variante de Pajares, que conecta desde este miércoles León y Asturias con alta velocidad, y ha recordado que se trataba de una infraestructura "pendiente desde hace 20 años". Mañueco ha relacionado la consecución de esta infraestructura con la apuesta por la "cohesión" territorial y por la "igualdad" entre españoles y ha lanzado otro dardo a Sánchez. "Lo que tanto tiempo hemos venido trabajando los españoles no se puede tirar por tierra en unas semanas o en unos meses".

Mañueco, sobre los cánticos de Gallardo: "Yo soy presidente y no hago esas cosas"

Por otro lado, preguntado por los cánticos del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, cuando gritó "Noviembre Nacional", Mañueco se ha desmarcado de su número dos. "El allí no estaba como vicepresidente y no tengo nada más que decir. Yo soy presidente de la Junta de Castilla y León y no hago esas cosas", ha zanjado.

