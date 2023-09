El PPCyL acusa al Gobierno de "ignorar" al sector primario y de "torpedear" a agricultores y ganaderos

El secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, consideró este martes “un chiste” que el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, se queje de falta de ayudas al campo cuando, desde su punto de vista, “los gobiernos del Partido Socialista ignoran al sector primario”.

Así se expresó Vázquez en declaraciones remitidas a Ical como respuesta a las consideraciones de Tudanca esta mañana desde Salamaq, la feria agropecuaria que se desarrolla en Salamanca, quien aseguró que la Junta no ha aportado “ni un euro” al sector primario en la Comunidad.

“Todos sabemos en esta tierra que el Partido Socialista de Tudanca y de Pedro Sánchez no cree en el campo ni cree en Castilla y León. Ya no les pedimos que echen una mano, simplemente que dejen de torpedear a los agricultores y ganaderos. Señores socialistas, échense a un lado y no molesten”, espetó el dirigente ‘popular’.

Según prosiguió, la Junta de Castilla y León “sí está comprometida y sí trabaja sin descanso por los agricultores y ganaderos”. Porque, según Francisco Vázquez, “hablar del Partido Popular es hablar de una discriminación positiva hacia el mundo rural, es hablar de ayudas a la natalidad, hablar de la vivienda y al empleo en el sector rural y es hablar de la defensa cerrada de nuestros agricultores y ganaderos”.

Por último, el secretario general del PPCyL reaccionó a las insinuaciones de Tudanca sobre el posicionamiento de Mañueco dentro su partido. “Hoy el secretario general del PSOE de Castilla y León ha hablado de guerras de sucesión en otros partidos. El mismo que ha estado más de un mes desaparecido porque no sabe qué actitud tomar y adoptar porque hay cola para moverle la silla”, zanjó.

Sigue los temas que te interesan