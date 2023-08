UGT denuncia que es "imposible" la reestructuración del Ecyl antes de fin de año porque "no hay borrador ni proyecto": "Veganzones miente"

El sindicato UGT de Castilla y León ha denunciado este jueves que es "imposible" la reestructuración del Servicio Público de Empleo (Ecyl) anunciada por el consejero de Industria, Mariano Veganzones, para antes de fin de año porque "no hay borrador ni proyecto de ley registrado". "Veganzones miente a los ciudadanos de Castilla y León", ha asegurado el secretario de Diálogo Social de la organización, Raúl Santa Eufemia.

El sindicato ha pedido explicaciones, además, sobre las 177 plazas prometidas en el Servicio Público de Empleo que, ha asegurado, siguen "sin entender". "No sabemos que contrato se les hará ni cuanto va a costar", ha destacado el dirigente sindical, que ha denunciado que desde su organización están "muy cansados de que la Consejería de Empleo se tome el empleo público a chirigota".

Tomás Pérez, secretario de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, ha asegurado que cuando Veganzones tomó el mando de la Consejería "se dedicó a destrozar todo lo que había hasta ese momento y anuló unos programas que había y que estaban haciéndose con bastante éxito, quitando las subvenciones".

Pérez ha denunciado que, desde ese momento, Castilla y León "se ha quedado sin orientadores en el Ecyl" y que "ahora dice que va a contratar". "Estos trabajadores no aparecen por ningún lado, no sabemos como les va a contratar, si van a ser interinos, con contratos mensuales, semestrales, anuales… No se lo explica ni a sus propios compañeros de Gobierno y no se sabe", ha afirmado.

Por su parte, Carlos Arenas, responsable de Acción Sindical, ha asegurado no entender que esas nuevas plazas "no se hayan incluido en la negociación de las RPT". "Presidencia y Hacienda nos dicen que no tienen ni idea de ese tema y que, por lo tanto, dentro de la negociación que teníamos, esas plazas no estaban incluidas", ha afirmado, insistiendo en que el sindicato sigue "sin saber nada de como se va a hacer".

"En Hacienda nos dicen que no están previstas en los presupuestos esas contrataciones. O Veganzones miente descaradamente o no tiene ni idea de como funciona la administración pública y la Junta", ha afirmado, señalando que debería ser personal funcionario y que debería procederse a una convocatoria pública "con un sistema ordinario".

En lo referente a la prometida reestructuración del Ecyl, ha insistido en que "es imposible que culmine antes del 31 de diciembre" y que "no se va a poder realizar". Raúl Santa Eufemia, por su parte, ha asegurado que "no tienen ni idea ni un solo borrador de esta modernización registrado en las Cortes". "Dice que va a modernizar algo pero será en su metaverso, miente a los ciudadanos de Castilla y León, porque no hay trámite del proyecto de Ley ni nada como borrador", ha afirmado.

Además, ha denunciado que hace un mes, cuando se celebró el Consejo del Diálogo Social después de un año, se trasladó a los sindicatos que iban a convocar una reunión más y "no hay ninguna convocatoria". "No está arreglando un problema, está poniendo un parche y le pedimos que se tome en serio la política y a Castilla y León, porque solo estamos viendo la demagogia y el populismo llevados al Gobierno. Tenemos un consejero que parece que está en el Club de la Comedia y no en un Gobierno", ha añadido Tomás Pérez.

El Serla "no se ha trasladado y no se va a trasladar"

Carlos Arenas, además, ha informado de que el Servicio de Relaciones Laborales (Serla), que Veganzones pretendía trasladar de ubicación a la Oficina Territorial de Trabajo, "no se ha trasladado y no se va a trasladar porque es imposible que se traslade". "Están haciendo una bomba de humo y no hay fondos en la Fundación Serla para pagar las nóminas y hacer servicios ordinarios", ha afirmado, destacando que el próximo 20 de septiembre tendrán el próximo juciio en el Serla.

Además, Arenas ha denunciado que al Consejería "se ha gastado un pastón en muebles" en la Oficina Territorial de Trabajo para esa nueva ubicación "que no se van a poder utilizar". "La fórmula de Veganzones de ahorrar es gastar", ha añadido Pérez, que ha vuelto a pedir la dimisión el consejero de Industria y Empleo.

UGT vota en contra de la subvención de 30.000 euros a la Cátedra de Cooperativismo

Santa Eufemia ha informado de que UGT ha votado en contra de una subvención a la Cátedra de Cooperativismo de la Universidad de Valladolid (UVa), dotada de 30.000 euros. "Nos dicen que a partir del año que viene existe el Fondo de Fomento al Cooperativismo en el que cada cooperativa que se liquida, ese fondo va a la Junta. Son fondos que se revierten de cooperativas liquidadas y hay 630.000 y han decidido que a partir del año que viene se van a rescatar esos fondos no para lo que marca la Ley si no para dotar de ese sustento a la Cátedra", ha denunciado, añadiendo que el sindicato va a hacer un "seguimiento" porque la Ley marca que ese fondo "debe revertir en las cooperativas".

Sigue los temas que te interesan