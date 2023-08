Modestia Aparte y La Línea Rock Band ponen la nota musical a las Ferias de septiembre de Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha hecho públicos los conciertos que completarán las 'Ferias de Septiembre'. La Concejalía de Ferias ha dado a conocer el programa detallado de actividades, en el que la música ocupará un lugar fundamental para garantizar la diversión de todos los asistentes.

Las festividades se darán inicio el viernes 1 de septiembre a las 22.30 horas en la plaza de la Madera, donde se presentará el esperado concierto de 'La Línea Rock Band'. Este grupo musical promete brindar una noche inolvidable de ritmos vibrantes y emocionantes interpretaciones.

Una vez que concluya este concierto, a la 01.00, los asistentes podrán seguir disfrutando en la pista de baile con la Disco Móvil 'Mark Wafe', que continuará la fiesta en el corazón de la ciudad. Pero eso no es todo para la noche del viernes, ya que la peña no oficial 'No te metas' ha organizado un evento musical en la calle del Toril Viejo a partir de las 00.00 horas, con la actuación de la Disco Móvil Sonido.

La diversión musical continuará en el segundo día de las ferias, el sábado 2 de septiembre, con uno de los platos fuertes del evento. A partir de las 23.30 horas en la Plaza de la Madera, los amantes de la música podrán disfrutar del emocionante concierto de 'Modestia Aparte', un viaje nostálgico a los éxitos de los años 80 y 90 que seguramente deleitará a los presentes.

Al finalizar este espectáculo, la Disco Móvil 'DJ Mures' tomará el relevo para mantener la euforia en la plaza de la Madera, mientras que la Charanga 'Sin Copa' recorrerá los bares de la ciudad, animando las calles con su música contagiosa.

El cierre de estas ferias se llevará a cabo el domingo 3 de septiembre en la Plaza Mayor, donde a partir de las 13.00 horas, el grupo 'Dos de Picas' ofrecerá un concierto enérgico y lleno de ritmo. Este evento musical será el acompañamiento perfecto para la degustación popular que se celebrará al mediodía en la plaza central de la ciudad, fusionando la música y la gastronomía en un plan inmejorable para poner fin a estas emocionantes Ferias de Septiembre.

Los organizadores han trabajado arduamente para garantizar que estas ferias sean un evento seguro y agradable para todos los asistentes. Se espera que los ciudadanos y visitantes de Benavente aprovechen al máximo este emocionante fin de semana lleno de música, baile y alegría en las calles de la ciudad.

Sigue los temas que te interesan