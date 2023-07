Castilla y León calienta motores para la primera campaña en verano y a la espera de los primeros espadas

La campaña electoral arranca esta noche a las doce de la noche. Lo hace con la cada vez más insípida y fuera de sentido pegada de carteles. Una campaña electoral que será la más atípica de la historia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido adelantar los comicios y situarlos el 23 de julio, sí, en pleno verano y con Castilla y León de puente. Algo que nadie ha entendido, pero que el líder socialista ha asegurado que lo decidió escuchando a su conciencia.

Sea como sea, esta fecha va a provocar una campaña electoral con cambios. Los partidos políticos han tenido que reorganizar sus actos porque está claro que no es lo mismo hacer un mitin con 10 grados a hacerlo con 40 grados. No es lo mismo hacerlo a las ocho de la noche en el mes de mayo que en pleno julio. Castilla y León se prepara para unas elecciones que marcarán el devenir del país durante los próximos cuatro años. España decidide entre la continuidad del ‘sanchismo’ o por dar un giro con la llegada de la derecha. El 23 de julio tendremos la respuesta.

Así, aunque media Comunidad se encuentre de vacaciones, los partidos políticos han organizado actos para contar con los primeros espadas que puedan declinar el voto de un lado o de otro. En las dos próximas semanas, irán desfilando por las diferentes provincias de Castilla y León, aunque es cierto que muchos de ellos ya lo han hecho. Unos actos, que al repartirse por todo el territorio, y con las limitaciones por el tiempo, estarán medidos al milímetro. De momento nadie mueve pieza, y muchos de los actos se irán sabiendo en los próximos días porque como apuntan las diferentes fuentes consultadas por este medio, es la dirección nacional la que decide dónde y cuándo.

PSOE

Se desconoce si Pedro Sánchez estará en algún acto en Castilla y León durante estas dos próximas semanas, aunque todo hace indicar que sí porque la Comunidad puede ser decisiva a la hora de decantar los diputados en el Congreso. Sánchez estará en aquellas pequeñas provincias donde el último escaño que pueda aprovechar el PP o a Vox para la mayoría alternativa esté en juego. Burgos, León, Salamanca estarán en la agenda. Aunque es conocido que el presidente, después de permanecer mudo para los medios de comunicación no afines, ahora apuesta por esta fórmula y deja atrás los mítines.



El PSOE autonómico se ha mostrado como un gran defensor del ‘sanchismo’ poniendo en valor todas las políticas realizadas. Bajo el lema "La mejor España", los socialistas han subrayado que pondrán el "pie en pared" para evitar el "retroceso de derechos en España". El presidente visitó varios lugares durante las Municipales, como Burgos o Segovia, donde vivieron momento tensos con pitos y protestas. Tras el varapalo de las Municipales en Castilla y León, donde el mapa se tiñó de azul, los socialistas apuestan por esta comunidad y se programan la visita de varias ministras y ministros que en los últimos meses han mantenido tensiones con las políticas llevadas a cabo por la Junta.

El lider autonómico, Luis Tudanca, ha elegido junto a Óscar Puente, candidato al Congreso, la ciudad de Valladolid para realizar su pegada de carteles. Será a las 23.45 horas en el barrio de Parquesol con la presencia de los también candidatos al Senado, Javier Izquierdo y Sara Galván.

Partido Popular

El PP de Castilla y León tiene la intención de que el presidente nacional del partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, visite la Comunidad en dos días de la campaña electoral, según ha adelantado el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez. Aunque no ha podido ofrecer fechas ni lugares a los que asistirá porque es la dirección nacional la que se encarga de ello. En su opinión, son días complicados y todos quieren contar con Feijóo, por lo que no es fácil encajar la agenda. Los que sí se esperan son otros políticos de primer nivel como Cuca Gamarra o Elías Bendodo. Aunque la principal baza será ‘tirar’ del efecto Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene mucho tirón y desde la dirección se espera que recorra varias comunidades, entre ellas Castilla y León, como hizo durante las Autonómicas 22 y las Municipales 23. El objetivo es pasar de los trece diputados nacionales conseguidos en las últimas elecciones generales a unos veinte y llegar a tener 27 senadores, tres en cada provincia.

Por su parte, Mañueco tendrá un día cargado de actos este jueves. Participa en dos actos públicos, en la víspera del inicio de la campaña electoral del 23J. En primer lugar, Fernández Mañueco viaja a Zamora donde clausura un acto de partido junto al presidente provincial y cabeza de lista al Senado, José María Barrios y junto a la número uno al Congreso por esa provincia, Elvira Velasco. A las 20.00 horas, en la terraza Restaurante Sancho II (Plaza de la Marina Española).

Posteriormente, Fernández Mañueco se traslada a Salamanca donde participa en el acto de inicio de la campaña junto al cabeza de lista al Congreso José Antonio Bermúdez de Castro y junto al presidente Provincial, Carlos García Carbayo. A las 22.00 horas, en el Patio de Escuelas de la Universidad de Salamanca

Vox

El partido de Santiago Abascal se encuentra ante su gran oportunidad, es ahora o nunca, de poder entrar en la formación de Gobierno. Para ello van a poner todo su empeño en recorrerse todo el país. Castilla y León ha sido el primer gobierno autonómico donde han tocado poder y eso se quiere reconocer. Abascal ha estado en estos días previos en varias ciudades, como León, Ávila o Burgos, aunque la guinda será el acto de inauguración de campaña en Valladolid. Será este viernes a las 20:30 en la Plaza de San Pablo, un lugar con buen sabor de boca ya que en ese mismo sitio, celebró su acto de cierre de campaña en las elecciones autonómicas de febrero de 2022. Como ocurriera en las Municipales, el partido exprimirá la figura del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo. No obstante, se espera que por la Comunidad pasen caras conocidas como la de Ortega-Smith, Espinosa de los Monteros o Rocío Monasterio.

Sumar

El cuarto en discordia es Sumar, el partido creado por Yolanda Díaz y que ha devorado a Unidas Podemos, del que apenas quedan restos. La todavía Ministra de Trabajo ya ha visitado Valladolid, concretamente ayer, y no se espera que pueda volver a tierras vallisoletanas, aunque sí podría estar en otras provincias para presentar su novedoso proyecto. La única posibilidad de Sumar para obtener representación en Castilla y León pasa por superar a Vox en las provincias que reparten cuatro (Burgos, Salamanca y León) o cinco escaños (Valladolid), es decir, por lo tanto se espera que se haga más campaña en estas ciudades.

A los que no se espera es a los ministros de Podemos. La purga llevada a cabo por Díaz hace inviable ver por esta Comunidad a heroínas caídas como Irene Montero o Ione Belarra, que en anteriores convocatorias siempre estuvieron. Aunque la candidata al Senado por Valladolid, Marina Echebarria, ha desvelado que ha cursado una invitación a la propia Montero o a Alberto Garzón para que estén en Valladolid. Tampoco se le verá mucho al único procurador de Podemos en las Cortes, Pablo Fernández, de la rama 'monterista' y que será otro de los señalados.

Partidos provincialistas

También será el pistoletazo de salida para los partidos llamados a ser clave. Y es que tanto UPL, Por Ávila o Soria Ya podrían dar la gran sorpresa y obtener un escaño en sus respectivas provincias, algo que sería histórico. Por Ávila inicia la campaña electoral

en la Plaza de Adolfo Suárez con el cabeza de lista al Congreso, Pedro Pascual, y la presencia, entre otros, del presidente de XAV, José Ramón Budiño. Por su parte, el candidato de Unión del Pueblo Leonés al Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Díez Cano, acompañado por miembros de su candidatura, da el pistoletazo de salida a la campaña electoral con la pegada de carteles en León a las 23.50 horas en el Mupi de San Francisco. Mientras que el acto de inicio de la campaña de Soria ¡YA! será en Valloria (Soria) y habrá señal en directo vía streaming en su canal de Youtube.

Y no, en esta ocasión no se habla de Ciudadanos, porque a pesar de la intención de Francisco Igea, el partido liberal no se presentará a los elecciones generales después de rozar hace unos años la gloria.

