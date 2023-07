Yolanda Díaz sigue con sus promesas electorales: dentistas, gafas y fisioterapias por la sanidad pública

Sumar y Yolanda Díaz son conscientes de que pueden ser decisivos. Quizás no tanto como ha adelantado el CIS de Tezanos en la mañana de hoy, pero a la hora de formar gobierno de izquierdas así puede ser. Por eso tienen claro el mensaje para esta campaña electoral. Representa el “voto decisivo” para que España tenga a partir del 23 de julio un gobierno de progreso y no otro “enormemente retrógrado”, en referencia a la alternativa de PP y Vox. Hoy, la todavía vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo ha vuelto a Valladolid, como ya hizo hace dos meses durante las Municipales, pero en esta ocasión para presumir de gestión y para hacer promesas, que para eso es tiempo de ello.

La ministra de Trabajo ha aprovechado el acto vallisoletano para verbalizar la propuesta de incluir en la cobertura pública la salud bucodental (dentista), el campo de la óptica y de fisioterapias, y ha recordado que para una familia trabajadora que cobre un sueldo de 1.200 euros es “muy complicado” tener una salud bucal "digna". "Es primordial meterlas en la Sanidad Pública y hacerlo de manera ambiciosa", ha anunciado. Además, la ministra ha aprovechado para ponerse medallas por la gestión económica realizada durante la pandemia como los ERTES o la reforma laboral. “Ya suenan vientos de remontada en este país”, ha advertido.

En esta ocasión, no ha llegado para pedir el voto para sus compañeros, lo ha hecho para presentar el proyecto político de Sumar y con varias propuestas, sobre todo en temas sanitarios. Lo ha hecho ante algo más de 400 personas, las que entran en el teatro Cervantes, lo llenó todo, pero con menos expectación que en su última visita cuando se celebró en el LAVA. Camisa blanca con motivos marineros, pantalón vaquero y zapatillas blancas, un aspecto juvenil y jovial que ha cautivado a los presentes, y un mensaje similar al de Municipales advirtiendo de que una victoria de la derecha provocaría un “retroceso en los derechos”.

“En estas elecciones nos jugamos la próxima década, esta campaña va de mejorar nuestras vidas”, ha comenzado. Para posteriormente catalogar de “ultras” a los políticos de la “extrema derecha” que el “señor Feijóo pretende meter en el Gobierno”. “No os vamos a contar ningún cuento de terror, queremos que confiéis en nosotros, ya hemos hecho mucho, pero podemos hacer más. Podemos seguir mejorando, porque la campaña es a favor del país, positiva, se nos conoce por las propuestas que hacemos, no por el ruido. Queremos seguir gobernando para subir los salarios, para reducir la jornada laboral y salir una hora antes y sin bajar el salario porque queremos más tiempo para tomar cañas y para ser felices”, ha afirmado.

Díaz ha vuelto a apostar por su proyecto estrella de cara a las elecciones, la herencia universal para los jóvenes. “Os pido que os movilicéis en positivo, no en negativo”, ha pedido. Además, ha sacado pecho por la reforma laboral, “que ha demostrado que el relato bíblico del bipartidismo no era cierto”, y ha enumerado los logros conseguidos sobre todo en los económicos donde ha reconocido que “los datos son buenos en España”, para posteriormente decir que es consciente de que ahora mismo es imposible pagar un alquiler, pagar una hipoteca, y que los precios están muy elevados, por eso ha querido matizar, “aunque los datos son buenos, la vida no es tan buena y tiene que ser mejor”, ha insistido.

“Digo pocas cosas, pero las que digo se hacen realidad”, ha espetado, en relación a la Sanidad. Para posteriormente afirmar que quiere recolocar en el centro de la Sanidad a la atención Primaria, que es la puerta de entrada de los problemas. Así anunció sus promesas electorales. “Incorporar la salud bucodental en la cartera de sanidad pública y al mismo tiempo la incorporación de servicios de ópticas y de fisioterapia”. Y para finalizar, crear una ley para evitar las listas de espera. Estas propuestas provocaron los aplausos del público.

Por último, Yolanda Díaz no ha mencionado para nada al PSOE, tampoco ha hablado de la ley del sí es sí, pero sí ha criticado la gestión de Feijóo, insinuando que un candidato a posible ministro de Economía podría ser Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.

La candidata de Sumar al Senado por Valladolid, Marina Echebarria, ha afirmado que PP y PSOE han llegado ya a su “techo”, mientras Sumar puede crecer en sus apoyos si cuentan con el respaldo de los ciudadanos en provincias como Valladolid. Además, remarcó que ésta será una campaña electoral “decisiva”. “Queremos transformar este país y sobre todo poner a la gente en el centro de las políticas públicas. Creemos en lo público”, ha afirmado. Durante el acto también intervinieron Andrés Gonzalo (candidato al Congreso por Burgos), Nuria del Álamo (candidata al Senado por Salamanca) y Javier Paniagua (candidato al Congreso en Palencia). Aunque la mayor sorpresa fue la presencia de Nooshi Dadgostar, política sueca del partido de izquierda, que agradeció la política “progresista” que se ha realizado desde España y ha advertido de la situación que vive su país con la derecha.

Sigue los temas que te interesan