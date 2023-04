Mañueco afea a la oposición el “desprecio a esta tierra” por su ausencia en los Premios Castilla y León

El presidente del PP autonómico y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afeó hoy la ausencia de la oposición al acto de entrega de los Premios Castilla y León, este viernes, en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, al que solo acudió una procuradora de Soria Ya. A su juicio, se trata de un “desprecio a esta tierra”, un “ejemplo”, dijo, “del ‘sanchismo’ y sus escuderos, que ofendieron a todas las personas de esta Comunidad”.

En un acto celebrado en el Auditorio del Museo de la Ciencia para presentar a los 234 candidatos del PP a todos los municipios y pedanías de la provincia de Valladolid, el jefe del Ejecutivo lamentó que la oposición “no tenga respeto por una tierra, que es la suya, y por una gente, que es su gente”.

Así, aseguró que “el sanchismo y sus escuderos están más preocupados de su partido que de sus obligaciones con la gente. Ofendieron a todas las personas de Castilla y León al despreciar el acto de los Premios de Castilla y León. Desprecian su propia tierra, a la gente de su propia tierra.Vosotros con la gente.Primero siempre la gente, y luego el Partido Popular. Antes la gente que el Partido Popular.Vosotros tenéis que estar siempre en vuestro sitio, donde os exija vuestra obligación, trabajando por la gente de esta tierra. Defendiendo los intereses de vuestros pueblos, villas, ciudades y provincias”.

“Buscamos el voto de una gran mayoría, respetando a las minorías, para gobernar pensando en todos. No es un juego de palabras. Esto se entiende muy fácil, pero poniendo el ejemplo contrario. Me refiero, claro, al sanchismo. ¿Qué hace el sanchismo? Buscar a las minorías de radicales, porque no convence a ninguna gran mayoría, para gobernar enfrentándose con todos. Así que nosotros, justo al revés. Lo repito: buscamos el voto de una gran mayoría, respetando a las minorías, para gobernar pensando en todos.Hay que alejar las políticas del sanchismo de ayuntamientos y diputaciones.Porque en todos los municipios de Castilla y León los candidatos del Partido Socialista tienen, en realidad, el mismo nombre y apellido: Pedro Sánchez. Y el Partido Popular es el único antídoto frente al sanchismo. El Partido Popular es el único que puede sumar mayorías para derrotar al sanchismo. El sanchismo es el ruido en la política. Es la manipulación de la verdad para ocultar lo que en verdad son: el humo, la nada. Es atacar a quien no piensa igual, a quien no es de los suyos, a quien no quiere someterse a esta supremacía del humo y de la nada porque aspira, porque aspiramos, a un mundo mejor”, señaló el popular.

"Una doble vara de medir"

Mañueco, con los candidatos de Valladolid

El presidente también afirmó que “el Psoe tiene una la doble moral: abrazos para los traidores y radicales, y amenaza con el 155 para los leales. Vamos a decir no al sanchismo. El sanchismo no ofrece nada a esta tierra, más allá de desprecios, olvidos, radicalismos y chapuzas, muchas chapuzas.Chapuzas como los trenes que no entran por los túneles, chapuzas como ningunear a Comunidades con los ferrocarriles que necesitan. Chapuzas como la reforma de la sedición y la malversación. Chapuzas como su ley del ‘Sólo sí es sí’ ¡1.000 agresores sexuales ya se han beneficiado de esta triste ley! ¡Y mira que lo avisamos desde el PP! Una ley que ha tenido que ser en parte arreglada por el Partido Popular. Y Sánchez tiene el cuajo de faltar en la votación para irse a hacer campaña electoral a Andalucía”.

Además, el líder popular señaló que “una vez más, se repite la historia: el PP arregla las chapuzas, el humo y la nada, y malas políticas del PSOE y sus aliados radicales. Y algo mucho más grave, que nos afecta a todos: Donde gobierna el PP, los incendios son por la gestión de la Junta, mientras que en las Comunidades donde gobierna el sanchismo o sus aliados, la culpa de los incendios esdel cambio climático! Se les ve el plumero a la legua. Están esperando que haya incendios para utilizar políticamente la tragedia. Esta es su catadura y la política de la desvergüenza. El sanchismo en su máximo esplendor. En cambio, los alcaldes y concejales del PP cumplís. No estáis en las ultra-ideologías, sino en la realidad de esta tierra. Por eso, nuestros paisanos saben que pueden confiar en el valor de nuestra palabra. La cumplimos. Siempre cumplimos con lo prometido en campaña, y gestionamos pensando en todos”.

Finalmente, Fernández Mañueco manifestó que “nos preocupamos por los trabajadores, que son muy importantes, y por eso damos más ayudas para crear más puestos de trabajo. Os digo algunos datos: Hemos recuperado el PIB prepandemia de las primeras CCAA de España. España aún no lo ha conseguido. El Índice de Producción Industrial ha crecido en Castilla y León a un ritmo del 5,3 por ciento en lo que va de año, cinco puntos más que la media nacional. Y tenemos la tercera tasa de paro más baja de España; Dicen que baja el paro porque la gente se va. Es mentira. Primero: porque en los últimos cinco años, a Castilla y León viene más gente de la que va. Y segundo: porque hace 13 años que no trabaja tanta gente en Castilla y León como ahora. Y nunca en nuestra historia han trabajado tantas mujeres como hoy. El número de afiliados a la seguridad social lleva 24 meses seguidos de subida. No hay mayor ayuda social que crear empleo, y empleo de calidad”.

