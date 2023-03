Tudanca asegura que Castilla y León será "el principio del fin" del PP y la "extrema derecha"

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha asegurado este viernes que el Gobierno de PP y Vox solo ha traído "insultos y crispación" a la Comunidad. "Con Mañueco y Gallardo Castilla y León es la pasarela de moda de la extrema derecha en Europa", ha asegurado en su intervención ante el Comité Autonómico de la formación, este viernes. Tudanca ha asegurado que Castilla y León será "el principio del fin" del PP y de "la extrema derecha" tras las municipales de mayo. "Nos jugamos mucho de cara a nuestro presente y nuestro futuro", ha afirmado.

El dirigente socialista ha hecho un recorrido por algunos de los hitos que, a su juicio, ejemplifican ese aumento de la crispación. "Es la primera vez que se convoca la Comisión de Procuradores para sancionar a un vicepresidente por insultar a los parlamentarios", ha señalado, lamentando también que el 40 aniversario del Estatuto pasase "sin pena ni gloria". Además, ha asegurado que Castilla y León se ha convertido en una tierra en la que"se niega la violencia de género y se manipula a los medios de comunicación".

También ha acusado a PP y Vox de usar de forma "partidista" las Cortes y ha recordado el Premio Castilla y León de las Letras a Fernando Sánchez Dragó, "promotor de la moción de censura que va a avergonzar el país". "Han utilizado a Castilla y León como rampa de lanzamiento de una moción de censura de la extrema derecha con la que están haciendo un ridículo espantoso y que se está convirtiendo en un esperpento", ha afirmado, recriminando al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, su anunciada abstención ante la misma.

También ha hecho hincapié en el "esperpento" que, a su juicio, han hecho PP y Vox con los enfermos de ELA, la petición de Vox de convertir en Bien de Interés Cultural (BIC) 190 vestigios de la guerra civil y el franquismo o las declaraciones de Mañueco ante el Comité de las Regiones de la UE, asegurando que Castilla y León era una región pionera en la lucha contra la violencia de género. "Y tan pionera, pionera en negarla y en meter en el Gobierno a quienes la niegan y hacen lo posible por acabar con los medios para combatirla", ha señalado.

Tudanca: "Somos la resistencia al primer Gobierno con la extrema derecha"

El dirigente socialista ha asegurado que, ante esa situación, el PSOE "está fuerte" y que la formación está "demostrando" que es la unica alternativa "decente". "Somos la resistencia al primer Gobierno que ha contado con la extrema derecha", ha afirmado. Tudanca ha reconocido que España atraviesa una etapa de incertidumbres pero ha defendido que se están afrontando con "políticas sólidas" desde el Gobierno central.

Concretamente, ha hecho referencia a los "datos históricos" de empleo, ha aseverado que la inflación está "más controlada que en el resto de Europa" y que se ha "superado" la crisis de los precios de la energía. "Hoy mismo la OCDE mejoraba las previsiones de crecimiento y además hemos desplegado el mayor escudo social de la historia de nuestro país", ha añadido.

Dentro de esas medidas sociales, ha hecho hincapié en los resultados del Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.080 euros y la revalorización de las pensiones, además de al acuerdo logrado esta misma semana en esta materia. "Por todos estos datos ya no se habla desde la derecha sobre economía. Por eso el PP calla y tiene una estrategia deliberada de generar un ruido como no habíamos visto antes", ha afirmado, acusando a los populares de dedicarse solo "a crispar", desde la oposición en Madrid y en Castilla y León "desde el Gobierno".

El dirigente socialista ha censurado las palabras del senador popular Javier Maroto, que ha asegurado este viernes que "no hay socialista bueno". "Yo supongo que tampoco cree que los socialistas que le permitieron casarse y amar a quien quisiera son buenos. Somos gente de bien y hemos hecho grandes cosas por este país", ha afirmado.

En contraposición a esos datos nacionales, Tudanca ha lamentado que Castilla y León "sigue quedándose atrás", haciendo hincapié en el descenso de la población y a un menor crecimiento económico que el de la media de España. "El último informe de FUNCAS asegura que fue la comunidad que menos creció en España. No hemos recuperado el nivel económico previo a la pandemia y Mañueco miente", ha afirmado, añadiendo la "pérdida de autónomos, de emprendedoras y el descenso de las exportaciones".

Tudanca achaca a la Junta falta "de estabilidad y de modelo"

Tudanca ha achacado esta situación de la Comunidad a la "falta de estabilidad". "No podemos crecer, ser ambiciosos ni poner en marcha iniciativas si no hay estabilidad política", ha señalado, asegurando que Castilla y León "rompió la estabilidad" convocando unas elecciones anticipadas y que un año después "no hay día en el que no se hable" de un nuevo adelanto electoral.

El dirigente socialista ha asegurado que tampoco hay estabilidad económica, denunciando que en 2022 no hubo presupuestos, en uno de los años "más decisivos", y que los de 2023 han llegado "tarde y mal" y fruto de "uno de los mayores esperpentos de la historia de la Comunidad", en referencia a la equivocación en el voto sobre la Ley de Medidas.

También ha cargado contra la Junta por el polémico protocolo antiaborto, asegurando que el Gobierno lo "frenó" y que no dejarán de "estar vigilantes" ante cualquier "retroceso en los derechos de las mujeres". "Se han llevado por delante el Diálogo Social, amenazan con desarmar el Serla y la Fundación Anclaje, que ha permitido salvar cierres muy importantes en la Comunidad", ha añadido, achacando toda la responsabilidad a Mañueco.

Además, ha acusado al Gobierno autonómico de carecer de "modelo" y de no haber aprovechado la financiación autonómica adicional que muestra el "compromiso indudable del Gobierno con la Comunidad". "No se ha puesto en marcha ni una sola medida para ayudar a las familias y empresas a afrontar las dificultades", ha afirmado.

También se ha referido a sanidad, acusando al Ejecutivo de Mañueco de "incumplir" acuerdos firmados y de haberse "sacado de la manga" el Pacto por la Sanidad cuando se enfrentan a críticas. Y ha recordado que en el pleno de la próxima semana los populares tendrán "una nueva oportunidad" de acercar posiciones apoyando la moción del PSOE sobre sanidad pública.

"Hemos demostrado que somos la esperanza y la resistencia de los castellanos y leoneses y tenemos que demostrarlo de nuevo este año, revalidando los resultados de 2019", ha afirmado. Tudanca ha asegurado que la formación tiene proyectos sólidos, equipos con experiencia y que lleva a cabo procesos limpios "mientras el PP tiene pendiente el juicio por las primarias de Salamanca y va a presentar en Olmedo a un alcalde investigado por corrupción".

"El PP ha buscado a candidatos que no quieren serlo", ha añadido, y ha pronosticado que en todas las capitales de la Comunidad el PSOE va a ser la lista más votada en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. "Estamos en un momento decisivo, tenemos una organización fuerte y vamos a ser el principio del fin del PP y la extrema derecha en Castilla y León y en nuestro país", ha zanjado.

