Tudanca amenaza con recurrir a los tribunales si Castilla y León declara BIC los vestigios franquistas

Hace apenas unos días, el PSOE exponía en las Cortes de Castilla y León una iniciativa a través de la cual se instaba a la Junta a no declarar Bien de Interés Cultural (BIC) 190 vestigios franquistas propuesto por Vox el mes anterior, y, con ello, garantizar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Esta Proposición No de Ley (PNL) fue tumbada, de inmediato, por PP y VOX, de tal manera que mientras la formación azul aludía al cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico autonómica, la verde optaba por acusar al partido de Luis Tudanca de querer imponer una "única verdad".

Tras la reacción de Francisco Igea y Pablo Fernández, entre otros, ha llegado este sábado la de Luis Tudanca. Ha sido durante su asistencia al acto del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, organizado por UGT y COO, donde el representante del PSOE se ha manifestado sobre este asunto.

Así, además de calificar de "absoluta vergüenza" la pretensión de declarar BIC los homenajes a dictadores, franquistas y fascistas, ha advertido que su formación no va a estar parada, que no va a consentir, bajo ningún concepto, que Castilla y León sea una tierra que rinda homenaje a dictadores y proteja como BIC la defensa de valores antidemocráticos, y que están dispuestos a utilizar todos los instrumentos a su alcance para evitarlo. Tanto, que si es necesario poner este asunto en manos de la Justicia, no les va a temblar la mano.

"Vamos a defender en las Cortes, a través de iniciativas, la paralización de estos BIC por parte de Vox y el PP, y si tenemos que ir a los tribunales, iremos", ha advertido. A lo que ha añadido: "Si el Gobierno tiene que intervenir como intervino para parar el protocolo antiaborto, lo hará".

