López-Mirones, el negacionista de las conferencias de Sánchez Dragó: "Todavía no estamos en Venezuela"

El biólogo Fernando López-Mirones, autoproclamado negacionista de las vacunas de la COVID-19, ha estado en el centro de la polémica durante las últimas semanas en Castilla y León tras el anuncio de su participación en una jornada de conferencias sobre zoología organizada por el escritor Fernando Sánchez Dragó, y patrocinada por la Junta de Castilla y León, que tendrá lugar entre el 24 y el 26 de marzo en Ávila.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha mostrado su intención de preguntar a la Consejería de Cultura por su grado de participación en una jornada que, a su juicio, promociona a "antivacunas delirantes como López Mirones". Por su parte, el exsecretario del comité de expertos sobre la COVID-19, Ignacio Rosell, ha lamentado también la participación de López-Mirones asegurando que "sus teorías contra la vacunación pudieron causar mucho daño".

López-Mirones se ha mostrado "sorprendidísimo" con la polémica en declaraciones a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León y ha asegurado no tener "nada que ver" ni tener "ninguna vinculación" con ningún partido político. El biólogo ha apuntado a que es la primera conferencia que concede en tres años, en la que participa gente "absolutamente eminente" y que se trata de la edición número 37 de estas jornadas. "Es una pura casualidad que sea en Castilla y León", ha afirmado.

El cartel de las jornadas.

También ha negado que tenga relevancia que la Junta patrocine con dinero público las jornadas. "La casa natal de Santa Teresa debe tener una subvención de la Junta pero eso no tiene nada que ver conmigo, yo soy un ponente, voy a dar mi conferencia y tengo derecho a ser disidente", ha afirmado. Además, ha insistido en que la charla es sobre zoología y no sobre vacunas, pero que aunque versase sobre esta materia tendría "todo el derecho" a expresarse. "La libertad de expresión me ampara y creo que todavía no estamos en Venezuela. Pero es que ni siquiera es el caso", ha afirmado.

López-Mirones ha denunciado que el reportaje de La Sexta sobre esta polémica vincula su presencia con partidos con los que no tiene "nada que ver". "Esto es una coincidencia, es increíble y nunca había visto una cosa tan falaz. Es un reportaje que se puede poner como ejemplo de lo que no hay que hacer", ha afirmado. Y ha asegurado que no descarta "en absoluto" acudir a los tribunales al ser, a su juicio, una "manipulación evidente", aunque asegura que es más partidario de "dejarlo correr".

El biólogo ha asegurado que el objetivo de las críticas es "asustar a los organizadores para ver si alguien de la Junta decide sacarme o que no se celebre". "Pero han dado con uno de los disidentes más importantes del mundo que es Fernando Sánchez Dragó, al que nadie va a mover", ha afirmado. López-Mirones ha afirmado que nadie le ha dicho "que no vaya" y que lo único que han hecho "es una enorme publicidad que les agradecemos".

"Tiene que haber libertad de expresión y debate, se ha prohibido el debate entre colaboracionistas y negacionistas", ha añadido, y ha pedido a la población "que no se vuelva a dejar engañar". "La última dosis no se la ha puesto ni el 10% de las personas, hemos vencido la batalla del relato y por eso ahora vuelven a por nosotros", ha zanjado.

"Las vacunas contra la COVID no son vacunas"

López-Mirones no esconde su negacionismo de las vacunas contra la COVID-19. "Las vacunas contra la COVID no son vacunas. Yo llevo todas las vacunas del mundo puestas y no tenía nada que ver con el movimiento antivacunas pero me leí el prospecto de Pfizer y ponía que esto no son vacunas, que son terapias génicas en fase 3 de experimentación", ha aclarado.

El biólogo ha señalado que estas vacunas "no están aprobadas sino autorizadas por emergencia" y que "los efectos adversos son mucho más graves que la propia enfermedad que pretenden combatir". En concreto, ha denunciado que mueren "100 personas al día" por los efectos de las vacunas "pero tienen orden de no decirlo". "Es todo un pacto con las grandes industrias farmacéuticas y con la gran industria de la comunicación", ha afirmado.

Premio a Sánchez Dragó

Sobre el Premio Castilla y León de las Letras a Fernando Sánchez Dragó, López-Mirones ha defendido que "merece este premio y muchos más". "Es una eminencia, habla de memoria de cualquier cosa y es una persona que escucha", ha afirmado. Y ha zanjado "Llevo 30 años haciendo un trabajo muy serio, he hecho 130 documentales y soy profesor universitario y me parece un ataque totalmente gratuito", ha zanjado.

