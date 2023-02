Así será el nuevo servicio de Cercanías entre Valladolid, Medina y Palencia: horarios y precios

El servicio de Cercanías entre las provincias de Valladolid-Medina del Campo y Palencia, una demanda histórica para muchos usuarios que trabajan entras las dos provincias, aún es un proyecto pero ya cuenta con su organización de viajes, tal y como ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), que anuncia que en total habrá 66 circulaciones de lunes a viernes entre ambas localidades, y también circulación en fin de semana y festivos.

Según señala el BOE, "marzo de 2023" es la fecha prevista. No obstante, también asegura que "en caso de que por razones técnicas o de recursos humanos, no fuera posible iniciar los servicios en dicha fecha, se comenzará a prestar en el plazo más breve posible, y no más tarde de junio de 2023". Por el momento, no hay ninguna fecha oficial prevista ni hecha pública por parte de ninguna administración. Según las estimaciones serán más de 400.000 personas las que se beneficien de esta iniciativa que fue propuesta por Comisiones Obreras en 2015 y que cuenta con el apoyo de todos los ayuntamientos y el Ministerio de Transporte.

En concreto, el BOE recoge que "esta oferta se incrementará hasta alcanzar 18 servicios por sentido entre Valladolid y Medina del Campo y 15 servicios por sentido entre Valladolid y Palencia. Por lo tanto, la oferta total será de 66 circulaciones en diario, que tratarán de tener una cadencia uniforme. Además se programan 54 para sábados y 59 para festivos y domingos.

El corredor, que uniría a Valladolid y Palencia, tendría parada en un total de 13 municipios en ambas provincias: Medina del Campo, Pozaldez, Matapozuelos, Valdestillas, Viana de Cega, Valladolid, Santovenia de Pisuerga, Cabezón de Pisuerga, Corcos del Valle, Cubillas de Santa Marta, Dueñas, Venta de Baños y Palencia.

[El corredor de cercanías que unirá Valladolid, Medina del Campo y Palencia empieza a ver la luz]

El corredor contará con una inversión de 23 millones de euros en infraestructuras,según se habló hace un año en su presentación en el Ayuntamiento de Valladolid. En lo que respecta a las frecuencias de los trenes estos serán de 30 minutos.

Horarios

Los horarios están cubiertos desde todo el día, con la intención de cubrir sobre todo horarios laborales. Así, el primer Cercanías arrancará de Medina del Campo a las 6,30 horas, llegando a las 7 de la mañana de Campo Grande para finalizar en Palencia a las 7.45. Asimismo, el último servicio parte de campo grande a las 22.40 horas y finaliza en Medina del Campo a las 23.14 horas. En el caso del domingo también habrá otro más tarde. Todos los horarios de diario, fin de semana y festivos, se pueden consultar aquí.

De esta manera, entre Valladolid y Medina del Campo habrá 18 circulaciones los días laborables; 17 los sábados y 16 los domingos y festivos, mientras entre Medina y Valladolid se prevén también 18 los días laborales, pero 15 los sábados y 17, los domingos. En el caso del tramo entre Valladolid y Palencia, se contemplan 15 circulaciones los laborales, once los sábados y 13, los domingos y festivos, y en sentido inverso, los mismo.

Precios

La tarifa aplicable será la aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos correspondiente a la tarifa T1 por vía de ancho ibérico de los servicios denominados servicios «Regional» de Media Distancia Convencional.

Los títulos multiviajes serán, igualmente, los aprobados para la tarifa T1: a) Bono 10 Regional (Bono 10 Proximidad). Para todos los trenes y recurrencia media o media-baja. Válido para realizar 10 viajes en 45 días para un determinado origen-destino.

B. Abono Mensual Regional (Mensual Proximidad). Para todos los trenes y recurrencia alta o media-alta. Válido para realizar viajes ilimitados compatibles en un mes natural para un determinado origen-destino. El acceso al tren se realizará previa formalización del viaje.

Sigue los temas que te interesan