El PP acusa a Puente de "subirse al tren" del corredor de cercanías

Ayuntamientos, diputaciones y Junta de Castilla y León se han reunido este martes para reivindicar el corredor de cercanías que unirá Valladolid, Palencia y Medina del Campo, así como distintos municipios entre las dos provincias. Un proyecto al cual Óscar Puente ha decidido "subirse al tren", según ha denunciado Alberto Collantes, alcalde de Viana de Cega. "Nos ha convocado hoy para abanderar una cosa que tenía que haber hecho hace muchos años. En todas las reuniones que tuvimos y participamos sí que es verdad que estuvo Saravia, pero fuimos los alcaldes de los pueblos participantes e impulsores los que hemos estado detrás para dar impulso de este corredor propuesto por CCOO en 2015", ha añadido.

Seguidamente, Collantes ha aseverado que "si es verdad" que el Ayuntamiento de Valladolid va "a tirar de ello", esperan que les empiecen a dar "contestaciones". "Hace un año mandamos un escrito a la Delegación del Gobierno para preguntar como se encontraba el proyecto y no hemos tenido ni contestación ni positiva ni negativa", ha añadido.

Compatible con el soterramiento

La líder del Grupo Municipal del PP, Pilar del Olmo, ha insistido en la "compatibilidad" del corredor de cercanías con el soterramiento. "Ocurre en todas las ciudades, si no miren ahí el cercanías en Madrid, supondría un gran avance para la ciudad", ha añadido.

Del mismo modo, Collantes ha recalcado que el propio estudio presentado por CCOO en 2015 recogía la posibilidad de que el soterramiento y el corredor fueran compatibles. "Haciendo un tercer carril de vía española podría ser compatible con el soterramiento, pero es que si no se hace esa tercera vía el corredor no sería acorde con los trenes regionales o media distancia", ha asegurado.

Igualmente, Del Olmo ha asegurado que el PP del Ayuntamiento de Valladolid "apoya plenamente" el proyecto porque va a "mejorar" la calidad de vida de los vecinos de la capital. "Puede ser un medio de comunicación muy bueno entre los diferentes barrios de la ciudad", ha añadido.

También, Pilar del Olmo ha insistido en la idea mostrada por Alberto Collantes sobre "subirse al tren" del corredor ahora. "Óscar Puente se entera hoy de que hay un proyecto de cercanías, pero esperemos que venga con la carpeta y el dinero debajo para financiar la idea sobre la que no ha tenido ningún interés hasta este momento", ha sentenciado.

"Puente no ha querido pedir el dinero para el soterramiento"

Sin querer abandonar el tema estrella de estas últimas semanas en Valladolid, Del Olmo ha acusado a Puente de asegurar que "no hay dinero" cuando "realmente no ha ido a pedirlo". "El Ministerio le da el dinero a quien lo solicita, un alcalde que se mueve y quiere a su ciudad se presenta en Madrid y lo pide y no lo han hecho", ha insistido.

En este sentido, Del Olmo ha explicado que ayer Óscar Puente no dio cifras en el Pleno por la mañana y si dijo en la Audiencia Pública por la tarde que el soterramiento, según el estudio de los técnicos del Ayuntamiento, costaría 800 millones de euros. "La parte que le corresponde al Consistorio son 200 millones, y han dejado de gastar más de 300 millones desde que Puente es alcalde, por lo que ya lo tendrían financiado", ha afirmado con rotundidad.

No obstante, ha insistido en la idea de que el regidor lo único que tiene que hacer es "pedirlo al Gobierno de España" para que lo incluyan en "el Plan para aprovechar los fondos europeos de Resilencia y Transformación".

"Berrear es una palabra tosca que le va muy bien a Puente"

Por último, preguntada por los periodistas sobre la acusación de Óscar Puente en Twitter en donde aseguraba que los populares estaban en la Plaza Mayor "berreando" durante la Audiencia Pública, Del Olmo ha aclarado que lo de "berrear" es "muy propio de uno que insulta, una palabra tosca que le va muy bien a Óscar".

Respecto a su ausencia en la Audiencia Pública, la líder municipal del PP ha aclarado que sí que tenían pensado acudir pero que hubo "mucha gente que no pudo entrar" y que por eso ellos tampoco acudieron. "No me parece normal que hagan una Audiencia Pública en la que no caben casi personas, tampoco que hubiera gente desde las 17:00 horas avisados y que los que llegaron a los 18:00 les impidieron la entrada y, finalmente, que no se pudiese hablar ni hacer preguntas", ha finalizado.

