Martínez Seijo, una socialista vallisoletana en Europa: "El Gobierno de PP y Vox nos ha devuelto a la época de las cavernas"

María Luz Martínez Seijo (Valladolid, 1968) ha vivido la política casi desde su nacimiento, ya que se crío en un hogar en el que los debates políticos eran intensos y frecuentes. Profesora de inglés de formación y profesión, después de una etapa de activismo universitario se decidió a afiliarse al PSOE en 1996, cuando estaba destinada como docente en el municipio palentino de Guardo. Desde entonces, ha ocupado varios cargos en el partido relacionados con su ámbito, la educación, y en 2016 desembarcó en el Congreso de los Diputados como diputada por Palencia.

Martínez Seijo fue portavoz de Educación del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León entre 2007 y 2011 y entró en el Grupo Federal de Educación en 2012. En la actualidad, es secretaria de Área de Política Social, Integración y Cohesión del PSOE y secretaria ejecutiva de Educación y Universidades del PSOE. Desde hace un año, además, es delegada de España de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y acaba de ser nombrada representante de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia y vicepresidenta de la Subcomisión de Cultura, Diversidad y Patrimonio.

Pregunta.- Es diputada por Palencia pero nació en Valladolid, ¿cómo recuerda sus primeros años en la ciudad del Pisuerga?

Respuesta.- Recuerdo aquellos años con mucho cariño. Es donde esta mi origen, donde tengo a mi familia y allí pasé mi infancia y mi juventud. Es mi hogar, aunque la vida política la haya hecho fundamentalmente en Palencia.

P.- ¿En que momento se despertaron en usted las primeras inquietudes políticas?

R.- En la Universidad de Valladolid. Yo formé parte del claustro y allí me surgió el activismo y el interés por la participación por cuestiones que afectaban en aquel momento a la comunidad universitaria. Fue la semilla para luego dar el paso en política.

La vida política activa como tal la empecé en Guardo, donde estaba destinada como profesora de inglés, pero siempre he sido una persona muy interesada en la política. Además, los debates políticos siempre habían sido frecuentes en mi casa.

P.- Se afilió al PSOE en 1996, en un año duro para el partido tras la derrota de Felipe González por primera vez en 14 años, ¿qué la llevó a tomar esa decisión?

R.- En los momentos difíciles es cuando hay que arrimar el hombro, y yo así he entendido siempre la política. Es un compromiso personal y hay que estar en los buenos y en los malos momentos. Hasta ese momento había estado como espectadora y sentí que tenía que dar un paso más y comprometerme activamente con el partido.

Entonces decidí acercarme a la sede del partido en Guardo y llamé al que era por aquel entonces alcalde del municipio para afiliarme.

P.- Cómo profesora de profesión siempre ha estado muy vinculada a cargos relacionados con la educación, ¿cómo ha evolucionado el sistema educativo desde que empezó a ejercer?

R.- Yo creo que la educación ha ido a mejor. Cuando empecé a trabajar partíamos de una etapa no obligatoria más allá de los 14 años y el hecho de haber conseguido ampliar el derecho a la educación de los 14 a los 16 supuso un reto enorme para el sistema educativo, lográndose que fuera mucho más inclusivo y que alcanzara a un mayor porcentaje de la población.

Eso ha supuesto que hayamos logrado mayores niveles de integración en el mundo laboral, porque a mayor nivel de cualificación educativa mayores posibilidades de integración laboral. Hemos avanzado muchísimo en oportunidades de aprendizaje y hemos logrado que en España exista ese ascensor social.

P.- ¿Cuáles son los principales retos que tiene por delante la educación en España a su juicio?

R.- Tenemos aún una diferencia importante con otros países de nuestro entorno en formación permanente y continua del profesorado. También tenemos el reto de avanzar en unas metodologías que alcancen a todo el alumnado de una manera más inclusiva y que al mismo tiempo motiven al alumnado.

Estamos en el cambio de un aprendizaje basado en la memorística a un aprendizaje competencial, que sepamos utilizar lo que hemos aprendido relacionándolo con otros campos del saber. Ese es el reto en el sistema educativo español y es el momento en el que nos encontramos.

No es fácil y hay que reconocer el esfuerzo que tienen que hacer nuestros docentes y también ir de la mano de la sociedad para que las familias crean en el sistema educativo y se impliquen también. Ese conjunto de factores es el que tenemos que impulsar.

P.- Actualmente es Secretaria de Educación del PSOE, ¿cuáles son los aspectos más positivos de la LOMLOE y que les diría a aquellos que la critican?

R.- Les diría que salgan de España y abran la mente a como se está trabajando en otros países y que se lean la Ley. Los que están criticando la Ley parecen desconocer que los contenidos del currículo español superan con creces los contenidos curriculares de otros sistemas educativos. De lo que se trata hoy en día no es tanto de memorizar contenidos sino de ser capaces de ponerlos en práctica y de enseñar a nuestros alumnos a elaborar un pensamiento crítico.

No sirve de nada aprender un verbo en inglés si luego no sabes hacer una frase, y eso nos pasa en todos los campos del saber. Yo me sonrrojo cuando escucho una serie de mantras y tópicos que carecen de cualquier tipo de evidencia científica y que no responden a la realidad de nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo es potente, tiene un currículo que aborda incluso un exceso de contenidos y en estos momentos lo que hace falta es dar el paso al aprendizaje competencial.

Y ese mantra de que cada vez se exige menos a los alumnos yo lo rechazo totalmente. No se ha bajado el nivel en absoluto, de lo que se trata es de evaluar de maneras diferentes y alternativas. España es uno de los pocos países que sigue anclados en el concepto de repetición de curso que no existe en la mayoría de países de Europa. Cuando un alumno repite pierde la motivación, se queda más rezagado, pierde la relación con sus compañeros y en la mayoría de los casos se produce el abandono escolar. Criticar al sistema educativo es criticar a los profesores, porque los políticos no hacen los currículos. Y yo les pediría a los que critican la Ley que abran la mente, que piensen en el bienestar de los alumnos y en el derecho a la educación.

P.- Ha sido una persona muy cercana a Pedro Sánchez desde que llegó a la secretaría general en 2014, ¿cómo describiría al presidente del Gobierno?

R.- Yo admiro muchísimo a nuestro presidente porque es una de las personas más tenaces que conozco. Nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia nunca vista, una guerra, un volcán, catástrofes por el cambio climático, y no he visto al presidente ni un solo momento abatido. Siempre ha tenido la tenacidad, la convicción y el esfuerzo permanente para sobreponerse a todas las circunstancias que hemos tenido que vivir y ha sido un líder visionario de por donde había que ir.

Pese a la oposición tan dura que ha tenido que sufrir en estos años, el presidente ha conseguido, paso a paso, todo aquello que había prometido y siendo capaz de sobreponerse a todas las adversidades. Se han cumplido prácticamente todos los objetivos de la legislatura y nos hemos convertido en un país pionero en muchas de las medidas que se han tenido que adoptar en la travesía de la factura de la luz y en la crisis energética.

España en estos momentos tiene la situación energética más favorable de la Unión Europea. España tiene un nombre en Europa y antes no lo tenía, a España se la mira y se la tiene en cuenta. Yo quiero resaltar esa tenacidad y esa voluntad férrea de salir adelante y de superar todos los problemas ante las adversidades, y la capacidad de estar en todo y que no se le escape nada. Nuestro presidente es un político de Estado.

P.- Fue una de las 15 socialistas que votaron no a la investidura Rajoy cuando la gestora instó a la abstención en 2016, ¿fue una decisión difícil?

R.- Fue la decisión más difícil de mi vida. Fue muy dura y hubo muchos problemas y mucha presión por todas partes, pero no me arrepiento. Lo hice por convicción, sabiendo que podía haber consecuencias duras, pero creo que puse un granito de arena para dar una salida después a mi partido y que permitió que nuestro presidente llegase a ser elegido nuevamente secretario general. Fue una labor colectiva y después tuvimos que trabajar mucho para poner de nuevo en pie al PSOE.

P.- Recientemente ha sido nombrada representante institucional de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, ¿cómo afronta este nuevo reto?

R.- Desde hace un año soy delegada de España de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y en el pleno de la semana pasada me propusieron ser la representante de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Es un observatorio que vela por las garantías de los derechos humanos en todos los países miembros.

Se realiza una supervisión permanente para que determinados delitos de racismo e intolerancia sean prevenidos y que, cuando haya una reincidencia, se pongan las medidas en el país para poderlo evitar y corregir. Se hacen informes que terminan siendo recomendaciones cuando se detecta algo en algún país para que luego el país tome las medidas oportunas.

P.- Poniendo la vista en Castilla y León, ¿cómo valora este año de Gobierno de PP y Vox?

R.- Salimos de Guatemala y nos fuimos a 'guatepeor'. Me parece verdaderamente lamentable que Castilla y León, siendo mi comunidad, se haya convertido en el primer Gobierno de coalición de la derecha con la extrema derecha. Lejos de poder avanzar en derechos y libertades vamos en una línea muy contraria, y eso me parece un retroceso. Esto me apena y avergüenza.

Tener que escuchar determinados discursos en pleno siglo XXI, de xenofobia, intolerancia, racismo, recorte de derechos de las mujeres –que básicamente es el ideario de Vox– no es que sea anacrónico, es que nos hace pasar mucha vergüenza a todas las personas que somos de esta tierra. Mientras el Gobierno de España nos pone como ejemplo de como se tienen que hacer las políticas, el de Castilla y León es todo lo contrario, es la involución y nos ha devuelto a la época de las cavernas. Es el Gobierno de la vergüenza.

P.- Dentro de poco más de tres meses se celebran las elecciones municipales, ¿confía en la reelección de Óscar Puente como alcalde de Valladolid?

R.- Óscar Puente tiene una manera muy personal de hacer política y los vallisoletanos se lo van a reconocer. Óscar se ha dejado la piel por Valladolid y se la seguirá dejando. Es una persona absolutamente comprometida, que ha demostrado que por encima de todo está el amor a su ciudad y su entrega personal a Valladolid. Es lo más bonito que se puede decir de un alcalde y un político.

