Castilla y León incrementará la vigilancia policial de los agresores machistas reincidentes, un 20% del total

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, ha anunciado este viernes una serie de medidas para incrementar la protección de las víctimas de violencia de género en Castilla y León. La delegada, que ha mantenido una reunión con responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional sobre esta materia, ha anunciado que se van a incrementar las comunicaciones con las víctimas y con su entorno para "poder protegerlas", apostando por la "detección precoz" de los casos. Además, ha señalado que se dará un incremento de las medidas policiales sobre los agresores reincidentes, recordando que en Castilla y León más de 700 hombres han agredido "de forma persistente" a una mujer y, en 18 de los casos, sus parejas están "en riesgo alto". Y ha añadido que mantendrá una reunión con las policías locales y otra con la Fiscalía.

La cita de este viernes, según ha dicho Barcones, ha servido "para hacer un análisis y extraer ámbitos de mejora en todos los frentes, desde las medidas de protección a la víctima hasta de medidas de seguridad". "Este análisis de la situación global nos ha servido para tomar perspectiva de la situación que tenemos en la Comunidad y nuestras conclusiones se harán llegar a las instituciones oportunas para que sean tenidas en cuenta", ha señalado.

Barcones ha recriminado, además, a la Junta que dé voz al "negacionismo" de la violencia de género, en referencia a las posturas de Vox, que niega la existencia de este tipo de violencia. "Nuestra Comunidad está siendo noticia por cosas muy peligrosas para las mujeres. Pido que cesen esos discursos negacionistas y que sigamos en esa unidad entre las instituciones. Volvamos al sentido común y a la unidad", ha afirmado.

Tres asesinatos machistas y tres feminicidios

Barcones ha hecho balance y ha recordado que durante el año 2022 se registraron tres asesinatos confirmados como violencia de género en Soria, Valladolid y Palencia. Y ha querido recordar también el caso de la joven vallisoletana Teresa Rodríguez asesinada por su expareja en Bruselas.

Pero también ha hecho hincapié en las tres mujeres que han sido víctima de feminicidios, no de violencia de género al no existir relación actual ni previa con el agresor, "en apenas 20 días". En concreto, en Valladolid, Salamanca y León. "España es un país pionero, se recogen estadísticas también de feminicidios que no son fruto de la violencia de género porque hay muchos hombres que asesinan a mujeres con las que no habían tenido relación de pareja", ha añadido.

Barcones ha recordado que, en Castilla y León, han perdido la vida a manos de sus parejas 60 mujeres desde 2003. "En España fueron 49 el año pasado y cerca de 1.200 desde que hay registros", ha añadido. Según ha informado, la reunión de este viernes ha ido dirigida a obtener "conclusiones y propuestas de mejora que ayuden a mejorar la prevención de estos crímenes en la Comunidad". "No es un reto fácil y esto no se puede combatir con una sola medida ni con una sola institución", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan