Hemos pasado las Navidades y no sé si nos ha dado tiempo a reflexionar sobre lo que es importante en la vida. Demasiadas compras, comidas, cenas, regalos…… Sin querer el consumismo nos absorbe. No tiene mucho sentido que en los tiempos que vivimos en los que prácticamente tenemos a todo durante todo el año sea una preocupación lo que vamos a comer, cenar o regalar.

SIGUEN LOS INDEPENDENTISTAS

Hemos visto como la fuerte discusión y tensión que tuvimos al inicio del mes de diciembre con la modificación del Código Penal para los independentistas ya esta resuelta y entra en vigor la próxima semana ¡Ya está! Se acabó el debate y los ciudadanos ya no están en esto. Ahora Aragonés ha pasado al siguiente estadio: que se celebre un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

EL IVA DE LOS ALIMENTOS

Tanto debate sobre el precio de la cesta de la compra, para parir un ratón: se ha aprobado la reducción del IVA de los alimentos y ya tenemos la denuncia de la Asociación de consumidores de que las cadenas de distribución no lo están cumpliendo. Pero lo mas llamativo y flagrante de esta “GRAN MEDIDA” es que el ahorro a conseguir en el ticket final de la compra puede que ni siquiera iguale el del precio de las bolsas para llevarte la compra realizada ¡Que disparate!

Lo lógico en esta cuestión sería que quienes realmente no tienen suficientes recursos para comprar los alimentos básicos accedieran a vales de descuento.

DESPOBLACIÓN EN EL CINE

Me habían hablado de la película 'As bestas' y decidí ir a verla con mis primos el día de Año Nuevo. Nos pareció un peliculón, retrata de manera extraordinaria la despoblación en el medio rural y lo que supone cuando se desata un enfrentamiento que se radicaliza que junto al sentido de la propiedad y de pertenencia a un lugar, que le lleva a creer a alguien que tiene mejor derecho que otro, unido a la falta de otros controles sociales con los que contamos cuando los índices de población son “normales” desemboca en comportamientos ancestrales. También estuve viendo otra película: Alcarrás, que ha sido seleccionada para representar en los Oscar a España. En mi modesta opinión hubiera sido mejor candidata la primera.

Viendo la película reflexionaba respecto a las medidas y las políticas contra la despoblación y ciertamente NO avanzan. Seguimos escuchando hablar del problema, el lamento de tanta gente, los datos que no pueden ser más clarificadores, pero nada cambia.

Las ciudades viven de espaldas al medio rural. Quizás con estas películas se produzca una mayor sensibilización acerca de lo que sucede. En los pueblos no nacen niños, en algunos desde hace muchos años. La población está muy envejecida y las matemáticas apuntan claramente cuál va a ser el futuro sino se invierte en revertir esta situación.

La reversión es posible, el turismo, la agroalimentación, los recursos naturales, la silver economy permitirían desarrollar una estrategia de revitalización del medio rural, pero eso si con planificación, medios humanos y dotación presupuestaria y fundamental la coordinación de todas las administraciones públicas. Hace falta más VOLUNTAD y menos cálculo político.

Y algo que sucede a las puertas de nuestro país: la INVASIÓN DE UCRANIA. Nos hemos acostumbrado. Putin declaró una tregua con motivo de la Navidad ortodoxa, que era absolutamente falsa. A las cuatro horas de su declaración estaba atacando ciudades de Ucrania. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad Dimitri Mededev, que es aliado de Putin, ha llegado a decir en su cuenta de Telegram ayer mismo, que “los cerdos no tienen fe, ni un sentido innato de la gratitud. Sólo entienden la fuerza bruta…. Y todo continuara a manos de las manadas de cerdos occidentales”.

No puedo evitar recordar en este año 2023 lo que ocurrió en la Alemania nazi de 1941 cuando Hitler y sus oficiales utilizaban términos similares. Han pasado 80 años y lo que se esta viviendo en Ucrania tiene tintes similares. Hemos visto fosas comunes de enterramientos en Ucrania con signos de graves torturas en los muertos, asesinatos masivos, violaciones, una terrible vulneración de los derechos humanos. Rusia hablando de su superioridad humana con respecto a Ucrania….

He leído en estos días 'El mundo gira enamorado' de Rafael de los Rios y 'El hombre en busca de sentido' de Victor Frankl, el primero relata y el segundo es una disección psicológica de lo que supuso para Viktor su estancia en los campos de concentración nazis. Me recordaba lo que estamos viendo en Ucrania y creo sinceramente que el mundo y concretamente Europa, no esta haciendo todo lo que debería para frenar esta brutalidad, igual que no lo hizo en el pasado.

Recomiendo leer a Viktor porque se centra en la existencia del hombre, en su pura desnudez y en encontrar el sentido de la vida en uno mismo, más allá de los acontecimientos que te rodean.

Creo en el ser humano, en su capacidad de cambiar las cosas, cada uno podemos aportar y cambiar las cosas que nos propongamos desde nuestro ámbito de decisión, independientemente del contexto de vida en el que nos situemos o la organización a la que podamos pertenecer o en la que podamos trabajar. Creo en las personas, en cada persona individualmente, con la que puedes encontrarte en cualquier lugar y representar para ti la luz, la ayuda que buscabas, lo que realmente necesitabas.

Mantengo mi FE sincera en el ser humano per se.

