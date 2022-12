Tudanca pide "contención" a Mañueco tras sus críticas a Sánchez: "No tiene legitimidad moral para decir estas cosas"

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha pedido este lunes "contención" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en sus críticas a Pedro Sánchez. Todo ello después de que Mañueco asegurase esta mañana que España camina "hacia una república bolivariana". "No tiene la legitimidad moral para decir estas cosas y le pido contención y que ejerza como presidente", ha afirmado.

Tudanca ha pedido al PP que "pare de trasladar a la opinión pública que este es un Gobierno ilegítimo" y ha recordado que Pedro Sánchez "fue elegido por los españoles" para achacar a continuación a Mañueco que "no gobierne" y que se dedique "solo a insultar al Gobierno de España".

Así se ha pronunciado tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica del partido en la que se ha dado por cerrado el proceso orgánico de elección de candidatos a las alcaldías y se ha hecho un balance de la situación política y del año en el que, a juicio del socialista, "la mayoría de las cosas que han sucedido no han sido buenas" para la Comunidad.

Tudanca contrapone el proyecto del PSCyL con la ausencia de candidatos del PP

Tudanca ha contrapuesto el proyecto "unido, sólido y fuerte" del PSCyL con la "falta de candidatos" del PP. Ha destacado que los socialistas tienen "candidatos solventes y comprometidos" en todos los grandes municipios de la Comunidad.

Además, ha presumido de que el proceso de primarias del PSOE de Salamanca ha sido "ejemplar en cuanto al debate, la transparencia y la democracia" mientras que el PP celebra primarias "para acabar en los juzgados imputado por corrupción". Y ha censurado que Mañueco haya homenajeado al dimitido presidente del PP salmantino, Javier Iglesias. "A 19 de diciembre el PP ni siquiera tiene candidatos en los grandes municipios y quién no tiene candidatos es que no tiene proyecto, no tiene nada que ofecer", ha afirmado.

Tudanca: "Este es un muy mal Gobierno"

El secretario general del PSCyL ha contrapuesto también la situación económica de España con la de Castilla y León. "Acabamos de ver que en Europa se ha tomado la decisión de poner un tope al precio del gas, una decisión que ya se tomó en España y que hizo que lográramos consolidar un crecimiento económico y tener la inflación más baja de Europa. Con datos de empleo históricos, un mercado de trabajo más digno, y esto se contrapone con lo que está pasando en Castilla y León, con datos enormemente alarmantes", ha señalado.

Tudanca ha asegurado que, en crecimiento por Producto Interior Bruto (PIB), Castilla y León ha sido "la comunidad que menos ha crecido este año" y que la Airef sitúa a la Comunidad "en el vagón de cola, la tercera con un menor crecimiento" para 2023. "Esto tiene que ver con un muy mal Gobierno, con un presidente que solo se dedica a insultar al Gobierno de España, a crispar el ambiente político y a permitir que la extrema derecha campe a sus anchas. Y esto tiene enormes consecuencias para los ciudadanos", ha afirmado.

Tudanca se ha referido también a los presupuestos autonómicos, que se aprobarán previsiblemente en el pleno de este viernes, y ha asegurado que "no son los que Castilla y León necesita" y que demuestran que "el proyecto político de Mañueco está fracasando". "Nosotros vamos a seguir intentando que las propuestas que llevamos al pleno en forma de enmienda salgan adelante", ha zanjado.

