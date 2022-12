El ‘rodea las Cortes’ de los sindicatos no preocupa a la Junta

La Junta de Castilla y León ha mostrado su tranquilidad y “respeto” ante la concentración de sindicatos que rodeará las Cortes el día de la aprobación de los presupuestos de la Comunidad para 2023, el próximo 23 de diciembre, bajo el nombre de ‘Rodea las Cortes’. Para el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, el Ejecutivo autonómico tiende la “mano tendida” para alcanzar acuerdos en el Diálogo Social.

Asimismo ha vuelto a insistir en que desde la junta se tiene la voluntad firme de alcanzar acuerdos.

Para Carriedo, los presupuestos elaborados son unas “buenas” cuentas, que bajan impuestos, establecen ayudas a las familias e impulsan la economía y el tejido productivo para generar riqueza y empleo. Ante la amenaza de CCOO de llevar el presupuesto a los tribunales por anticonstitucional ha mostrad su respeto, pero ha recordado que la presentación de una demanda no paraliza nada.

No obstante, para terminar, el portavoz ha querido mandar un mensaje a Pedro Sánchez: “Aquí no nos entrometemos en las decisiones de los jueces, algo que no estila en el Gobierno nacional", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

