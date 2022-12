Los comercios de CyL se refuerzan para prevenir hurtos, robos y fraudes esta Navidad: estos los consejos para evitarlos

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha presentado este miércoles en Burgos el Plan Comercio Seguro para esta Navidad, que se basa en un incremento del número de efectivos desplegados en zonas comerciales y de ocio que cuenten con una gran afluencia de público para "mejorar" la prevención de delitos de los que son habitualmente víctimas los comerciantes y también sus potenciales clientes, en concreto hurtos, robos con violencia o intimidación y robos con fuerza y fraudes.

Se trata de un dispositivo creado en 2013 para proteger al sector del comercio en zonas de elevada afluencia de público, con el objetivo de reducir los delitos que se cometan en establecimientos comerciales en estas fechas. El plan cuenta con dos fases, una de toma de contactos con asociaciones y colectivos de comerciantes, finalizada el 9 de diciembre, y la segunda que ya establece operativos específicos con refuerzo de agentes en lugares determinados.

Consejos

Se han detallado, además, una serie de consejos para que los ciudadanos eviten estos delitos: no sacar dinero del banco a requerimiento de desconocidos, evitar llevar todo el dinero en la misma cartera o bolso, no aceptar ayuda de desconocidos en los cajeros, no participar en juegos de trileros o no caer en el timo del 'tocomocho' o el de la 'estampita'.

En lo relativo a las compras en Internet, se previene de que se compruebe que los cargos recibidos corresponden con los realizados, no abandonar las copias de los resguardos de compra, comprobar que se trata de una web segura al comprar Lotería y no abrir links o archivos de "dudosa procedencia" con felicitaciones navideñas.

