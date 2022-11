La asamblea de RTVCyL rechaza la propuesta de la empresa y amenaza con acciones

La asamblea de trabajadores de Castilla y León Televisión ha rechazado la última propuesta de la empresa por ser “insuficiente”. En este caso, se contemplaba la vigencia del convenio para dos años 2022-2023, la creación de una comisión técnica de trabajo Grupos Profesionales y Categorías, una vez que se firme el convenio con una duración no superior a seis meses, que estudie y valore las actuales funciones, trabajos y polivalencias de los actuales GP y categorías “actualización”, una subida salarial en 2022 de 300€ sin consolidar en tablas y para el 2023 un incremento en todos los conceptos de la nómina del 6%, iniciar las negociaciones del próximo convenio en octubre del 2023. En cuanto al resto del convenio, la empresa no tiene ninguna intención de revisarlo.

La próxima reunión se celebrará la próxima semana. Si en dicha reunión la empresa no considera la propuesta de subida salarial, plus de vinculación y la revisión del resto del texto del convenio, "las plantillas no tendrán más remedio que recurrir a acciones fuera de la mesa de negociación ante la negativa y el bloqueo por la parte empresarial de abordar dichas cuestiones", pronostican en un comunicado envíado por Comisiones Obreras.

La asamblea señaló de forma unánime que la oferta de la empresa es "abiertamente insuficiente" no solo porque no se soluciona la continua pérdida de poder adquisitivo arrastrada en los últimos años y un endémico problema de sueldos muy bajos, sino que además mantiene la negativa a abrir la negociación sobre aspectos tan fundamentales como la propia retribución. Entre ellos, un reconocimiento a la vinculación de la plantilla, un verdadero esfuerzo por la racionalización de las jornadas laborales y facilitar la conciliación de la vida personal y laboral o la garantía de cumplimiento del convenio en todos los centros de trabajo de la emisora.

En la asamblea celebrada el sábado, participaron 82 trabajadores de todas las provincias de Castilla y León, excepto Palencia y Ávila. Los trabajadores insisten en la denuncia de una situación de descontrol en la prestación de su jornada laboral y una evidente sobrecarga de trabajo ante el continuo recorte de sus recursos humanos y la exigencia de una misma producción para una plantilla cada vez más mermada.

