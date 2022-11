CSIF alerta de que la "falta de personal" en la CHD está "poniendo en peligro" el control de la cuenca del Duero

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado en una reunión mantenida con la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, que la "acuciante falta de personal" está "poniendo en peligro el correcto control y el buen funcionamiento" de la Cuenca del Duero.

Según los cálculos que han realizado desde el sindicato, haría falta "un 20% más de personal en la CHD"; es decir, unos "120 nuevos trabajadores". Asimismo, creen que es urgente "planificar la reubicación correcta de la plantilla". Para CSIF resulta "crucial" reactivar el Plan Estratégico de Recursos Humanos que se paralizó en 2019 dado que "la media de edad del personal supera los 54 años" y prevén que en diez años "la situación va a ser caótica".

Tal y como afirman en un comunicado, la "duplicidad entre administraciones" y la "descapitalización humana" está ocasionando "graves retrasos y paralizaciones" en la tramitación de expedientes, así como en la imposición de sanciones o en autorizaciones para vertidos. Y ponen de ejemplo los "retrasos de 3 o 4 años en la concesión de autorizaciones de pozos".

Por otro lado, han advertido del "malestar y mala imagen" que en los últimos años "tiene la CHD" ante los ciudadanos. Han señalado que cuando desde la Junta y CHD "se exige la autorización de la otra para seguir con un procedimiento, paralizan los expedientes de los solicitantes, sin tener estos opciones para solucionar su problema".

Respecto al poco personal, el portavoz de CSIF en la CHD, Felipe Carbajo, lamenta que "no da tiempo a tramitar todos los expedientes" y expone que es "imposible" que un trabajador de vigilancia del agua cubra 1.5000 kilómetros cuadrado de media y resuelva 300 o 400 expedientes anuales.

El sindicato cree que este problema se debe a una "escasa oferta de empleo público" ya que los trabajadores que se jubilan "no tienen reposición". Por ende, los concursos de traslados "no se cubren" y el personal "se incorpora y en cuanto puede se marcha" dado que las condiciones "no son atractivas" y están "muy por debajo de las que poseen los trabajadores de la Administración central".

Por otra parte, creen que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene "muy castigados a los trabajadores" dado que los salarios son "los más bajos de toda la administración".

Finalmente, Carbajo ha lamentado que las ayudas sociales son "casi nulas" y que "no se gratifican" las horas extra.

