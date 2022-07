El Diálogo Social en Castilla y León, abocado al fracaso

El Diálogo Social en Castilla y León continúa al borde del precipicio después del fracaso de la infructuosa reunión de este viernes entre el vicepresidente, Juan García-Gallardo, el consejero de Industria, Mariano Veganzones, y los agentes sociales. Las posiciones siguen siendo antagónicas y a pesar de las promesas de García-Gallardo de retomar el Diálogo Social en septiembre e intentar lograr un "nuevo modelo laboral", los sindicatos se han mostrado totalmente decepcionados tras el encuentro, que han calificado de "fracaso y paripé".

Han asegurado que "no hay interlocución" con Industria y han incidido en la idea de que Castilla y León tiene "dos Gobiernos", contraponiendo el trabajo más fluido con los consejeros del PP frente a las "dificultades" con la Consejería de Industria, gestionada por Vox.

En la misma línea se ha pronunciado el representante de la CEOECyL, David Esteban, que ha acusado a la Consejería de Industria de haber actuado con "imposiciones de parte" en las últimas reuniones, aunque ha mostrado algo más de esperanza que los representantes sindicales en que en septiembre se reconduzca la situación. "Con las consejerías que dependen del PP se está avanzando apropiadamente pero con la consejería de Empleo mantenemos más dificultades", ha señalado Esteban, incidiendo en esa dicotomía que, a juicio de los agentes sociales, existe en el Gobierno de coalición entre PP y Vox que rige los destinos de Castilla y León desde el pasado mes de abril.

Vox desliga el apoyo al modelo de las subvenciones

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha ratificado este viernes el apoyo de su Gobierno "al modelo de Diálogo Social" aunque ha señalado que no es incompatible con el ahorro "en el gasto público superfluo", en referencia al recorte del 50% de las subvenciones de sindicatos y patronal. "Reconocemos el papel de las instituciones sindicales y consideramos que ejercen un papel muy importante a nivel social", ha dicho, aunque ha querido puntualizar.

"También es cierto que existe una opinión de que los sindicatos de clase no ejercen correctamente el papel que tienen de representación de los trabajadores. Vemos unos sindicatos escorados muy a la izquierda que no defienden la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores", ha señalado, asegurando que "se han olvidado de reivindicaciones en materia de soberanía industrial o energética y sin embargo apoyan el feminismo radical y el lenguaje inclusivo".

García-Gallardo ha insistido en esa compatibilidad entre impulsar el Diálogo Social y el ahorro en el gasto público. "Nosotros estamos deseando que el modelo de Diálogo Social se pueda desarrollar con normalidad, haciendo compatible el ahorro en el gasto público supérfluo con seguir apostando por un modelo en el que las organizaciones sindicales tengan un papel protagonista", ha señalado, añadiendo que "a pesar de las diferencias" con las organizaciones sindicales y la patronal va a seguir "apostando por este modelo de Diálogo Social".

García-Gallardo ha asegurado que no debe ser "un requisito" pactar "todas las políticas" con los sindicatos. "Nosotros no vamos a imponernos como requisito pactar todas las políticas de Castilla y León con los sindicatos. Nosotros no consideramos imprescindible pactar, por ejemplo, con los sindicatos una política de prevención y extinción de incendios. Quizás si no se hubiera pactado con los sindicatos tendríamos un modelo más eficaz", ha señalado.

El vicepresidente ha insistido en que los representantes de Vox en la Junta "van a estar al lado de las personas más vulnerables, al lado de los trabajadores, y vemos que hay cuestiones que son muy mejorables y las vamos a mejorar". "Las organizaciones sindicales deben convertirse en el mejor aliado de este Gobierno de coalición pero esto no es sencillo si los sindicatos han negado la legitimidad de este Gobierno desde su constitución. Es muy difícil si nos niegan reuniones bilaterales como en el caso del Grupo Siro y tocar las subvenciones dialogo social", ha dicho.

García-Gallardo ha anunciado que a partir del 1 de septiembre, una vez pase el verano, se convocarán "todas las mesas del Diálogo Social para preservarlo e impulsarlo". "Nuestra voluntad es poder pactar un modelo para Castilla y León y queremos evitar que confundan dos aspectos, su financiación y su función social de representación de los trabajadores. Que no perjudiquen a los trabajadores porque hayamos decidido reducir su asignación económica", ha afirmado.

Los sindicatos aseguran que CyL "tiene dos Gobiernos"

Los representantes de los principales sindicatos de Castilla y León, Comisiones Obreras y UGT, han calificado de "fracaso y paripé" la reunión del Diálogo Social celebrada con el vicepresidente, Juan García-Gallardo, este viernes. "Hay dos Gobiernos, esto es una esquizofrenia", han coincidido en señalar, destacando las diferencias a la hora de trabajar con los consejeros del PP y con los de Vox. Además, han advertido de que "no hay interlocución" con la Consejería de Empleo, dirigida por Mariano Veganzones, de Vox, y han advertido de que varios acuerdos del Diálogo Social podrían incumplirse.

El representante de CCOO en la reunión, Saturnino Fernández, ha denunciado con especial dureza esos incumplimientos. "La reunión ha sido un fracaso, una especie de paripé. No hay cumplimiento en cuanto al plan de empleo, en riesgos laborales, en lo referente al SERLA, en politicas de igualdad y en el acuerdo de migraciones. Se van a incumplir programaciones estatales que no van a ejecutar", ha detallado.

Fernández ha informado de que la Consejería de Empleo "va a intentar el Diálogo Social" a partir del mes de septiembre, pero se ha mostrado escéptico. "Si no hay buena fé, como vas a negociar en otoño si incumples ahora. Destruyen sin construir nada", ha señalado. El representante de CCOO ha asegurado que Castilla y León "es el piso piloto de lo que quieren hacer de este país si llegan a gobernar" y que los sindicatos están "en su punto de mira". "Está en su punto de mira cualquiera que represente intereses generales y de la democracia. Nos hacen un llamamiento para volver a vernos en otoño pero no hay manera de que entren por ningún sitio", ha dicho.

Fernández ha asegurado que "existe un problema muy serio" en la Comunidad con las relaciones laborales. "No hay una Consejería de Trabajo como tal, no hay interlocución. No hacen ni caso y actúan a su bola", ha afirmado. Para el dirigente de CCOO "esto es una esquizofrenia". "Mañueco tiene un problema muy serio y no puede estar de perfil. La extrema derecha miente y no les importa mentir para lograr sus objetivos, que son debilitar las estructuras democráticas para tener un país más autoritario, por no decir dictatorial", ha señalado, asegurando que el objetivo de Vox es que en España haya un Gobierno similar a los de Hungría, Polonia o Rusia.

El representante sindical ha lanzado la pelota al tejado del presidente de la Junta. "O Mañueco toma decisiones importantes o la Comunidad corre muchos riesgos. Con las consejerías del PP vamos a seguir trabajando pero con la Consejería de Empleo va a ser extremadamente difícil. Esta esquizofrenia no se puede mantener mucho tiempo, esperemos que opte por el sistema democrático, por la interlocución y por la participación", ha dicho.

La CEOECyL reconoce "dificultades" para trabajar con Industria

El secretario general de la CEOE en Castilla y León, David Esteban, ha asegurado este viernes que la interlocución no es la misma con los consejeros del PP que con los de Vox en la Junta de Castilla y León. "Hoy veníamos a hablar de las reuniones que hemos tenido con las consejerías. Con las consejerías que dependen del PP se está avanzando apropiadamente pero con la consejería de Empleo mantenemos más dificultades. Se tuvo una reunión y ya dijimos en su momento los problemas de incumplimiento de acuerdos", ha señalado Esteban tras una reunión con el vicepresidente, Juan García-Gallardo, el consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, y los representantes de los sindicatos.

Con todo, Esteban se ha mostrado proclive al diálogo y ha detallado algunos aspectos con los que CEOECyL está satisfecha. "Estamos conformes con las 16 mesas que ha planteado la Consejería, estamos encantados de sentarnos a dialogar y se tiene que evitar la posición que está manteniendo la Consejería hasta ahora. Esperemos que a partir de septiembre se reconduzca la situación y que no sea una imposición de parte cada vez que nos reunimos con la Consejería", ha zanjado el secretario general de la organización.

