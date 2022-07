García-Gallardo considera compatible impulsar el Diálogo Social con el ahorro "en el gasto público superfluo"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha ratificado este viernes el apoyo de su Gobierno "al modelo de Diálogo Social" aunque ha señalado que no es incompatible con el ahorro "en el gasto público superfluo", en referencia al recorte del 50% de las subvenciones de sindicatos y patronal. "Reconocemos el papel de las instituciones sindicales y consideramos que ejercen un papel muy importante a nivel social", ha dicho, aunque ha querido puntualizar.

"También es cierto que existe una opinión de que los sindicatos de clase no ejercen correctamente el papel que tienen de representación de los trabajadores. Vemos unos sindicatos escorados muy a la izquierda que no defienden la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores", ha señalado, asegurando que "se han olvidado de reivindicaciones en materia de soberanía industrial o energética y sin embargo apoyan el feminismo radical y el lenguaje inclusivo".

García-Gallardo ha insistido en esa compatibilidad entre impulsar el Diálogo Social y el ahorro en el gasto público. "Nosotros estamos deseando que el modelo de Diálogo Social se pueda desarrollar con normalidad, haciendo compatible el ahorro en el gasto público supérfluo con seguir apostando por un modelo en el que las organizaciones sindicales tengan un papel protagonista", ha señalado, añadiendo que "a pesar de las diferencias" con las organizaciones sindicales y la patronal va a seguir "apostando por este modelo de Diálogo Social".

Gallardo: "No es requisito pactar todas las políticas con los sindicatos"

García-Gallardo ha asegurado que no debe ser "un requisito" pactar "todas las políticas" con los sindicatos. "Nosotros no vamos a imponernos como requisito pactar todas las políticas de Castilla y León con los sindicatos. Nosotros no consideramos imprescindible pactar, por ejemplo, con los sindicatos una política de prevención y extinción de incendios. Quizás si no se hubiera pactado con los sindicatos tendríamos un modelo más eficaz", ha señalado.

El vicepresidente ha insistido en que los representantes de Vox en la Junta "van a estar al lado de las personas más vulnerables, al lado de los trabajadores, y vemos que hay cuestiones que son muy mejorables y las vamos a mejorar". "Las organizaciones sindicales deben convertirse en el mejor aliado de este Gobierno de coalición pero esto no es sencillo si los sindicatos han negado la legitimidad de este Gobierno desde su constitución. Es muy difícil si nos niegan reuniones bilaterales como en el caso del Grupo Siro y tocar las subvenciones dialogo social", ha dicho.

En septiembre se retomarán las reuniones

García-Gallardo ha anunciado que a partir del 1 de septiembre, una vez pase el verano, se convocarán "todas las mesas del Diálogo Social para preservarlo e impulsarlo". "Nuestra voluntad es poder pactar un modelo para Castilla y León y queremos evitar que confundan dos aspectos, su financiación y su función social de representación de los trabajadores. Que no perjudiquen a los trabajadores porque hayamos decidido reducir su asignación económica", ha afirmado.

En relación al operativo contra incendios, el vicepresidente ha asegurado que cuentan "con un presupuesto que es finito y hay que aprovechar todos los recursos humanos de los que dispone la Junta para que se trabaje todo el año en prevención de incendios". "Eso es algo que frustraron los sindicatos en 2018 cuando se llegó al Acuerdo del Diálogo Social en esta materia", ha zanjado, lanzando un dardo a los representantes de las organizaciones con las que se había reunido minutos antes.

