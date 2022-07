Los sindicatos califican de "fracaso y paripé" la reunión con Gallardo y aseguran que CyL "tiene dos Gobiernos"

Los representantes de los principales sindicatos de Castilla y León, Comisiones Obreras y UGT, han calificado de "fracaso y paripé" la reunión del Diálogo Social celebrada con el vicepresidente, Juan García-Gallardo, este viernes. "Hay dos Gobiernos, esto es una esquizofrenia", han coincidido en señalar, destacando las diferencias a la hora de trabajar con los consejeros del PP y con los de Vox. Además, han advertido de que "no hay interlocución" con la Consejería de Empleo, dirigida por Mariano Veganzones, de Vox, y han advertido de que varios acuerdos del Diálogo Social podrían incumplirse.

El representante de CCOO en la reunión, Saturnino Fernández, ha denunciado con especial dureza esos incumplimientos. "La reunión ha sido un fracaso, una especie de paripé. No hay cumplimiento en cuanto al plan de empleo, en riesgos laborales, en lo referente al SERLA, en politicas de igualdad y en el acuerdo de migraciones. Se van a incumplir programaciones estatales que no van a ejecutar", ha detallado.

Fernández ha informado de que la Consejería de Empleo "va a intentar el Diálogo Social" a partir del mes de septiembre, pero se ha mostrado escéptico. "Si no hay buena fé, como vas a negociar en otoño si incumples ahora. Destruyen sin construir nada", ha señalado. El representante de CCOO ha asegurado que Castilla y León "es el piso piloto de lo que quieren hacer de este país si llegan a gobernar" y que los sindicatos están "en su punto de mira". "Está en su punto de mira cualquiera que represente intereses generales y de la democracia. Nos hacen un llamamiento para volver a vernos en otoño pero no hay manera de que entren por ningún sitio", ha dicho.

Fernández ha asegurado que "existe un problema muy serio" en la Comunidad con las relaciones laborales. "No hay una Consejería de Trabajo como tal, no hay interlocución. No hacen ni caso y actúan a su bola", ha afirmado. Para el dirigente de CCOO "esto es una esquizofrenia". "Mañueco tiene un problema muy serio y no puede estar de perfil. La extrema derecha miente y no les importa mentir para lograr sus objetivos, que son debilitar las estructuras democráticas para tener un país más autoritario, por no decir dictatorial", ha señalado, asegurando que el objetivo de Vox es que en España haya un Gobierno similar a los de Hungría, Polonia o Rusia.

El representante sindical ha lanzado la pelota al tejado del presidente de la Junta. "O Mañueco toma decisiones importantes o la Comunidad corre muchos riesgos. Con las consejerías del PP vamos a seguir trabajando pero con la Consejería de Empleo va a ser extremadamente difícil. Esta esquizofrenia no se puede mantener mucho tiempo, esperemos que opte por el sistema democrático, por la interlocución y por la participación", ha dicho.

Santa Eufemia: "El Diálogo Social ha estado roto desde el inicio"

El representante de UGT en la reunión de este viernes, Raúl Santa Eufemia, ha coincidido en señalar esa "esquizofrenia" del Ejecutivo autonómico. "Hay dos Gobiernos", ha señalado con rotundidad y ha criticado que en cada reunión Veganzones "hable de auditorías o del sistema jurídico". "Lo más triste para Castilla y León es que el PP ha entregado a Vox el empleo", ha añadido.

Santa Eufemia ha contrapuesto la díficil interlocución con la Consejería de Empleo con el trabajo más ágil con los departamentos que gestionan los populares. "Las consejerías del PP en las últimas semanas sí que están cumpliendo, sus consejeros quieren trabajar, pero Mañueco lo único que quiere es quedarse como presidente a toda costa", ha afirmado.

El representante de UGT ha lamentado especialmente el incumplimiento de acuerdos ya aprobados con el anterior Ejecutivo de coalición entre PP y Ciudadanos en la pasada legislatura. "La palabra construcción no existe, nos dice Vox que no va a permitir que se cumplan acuerdos aprobados con el PP en la pasada legislatura. A día de hoy no están construyendo, están destruyendo, tenemos un gerente del Ecyl en funciones, una consejera de Familia que dice que defiende la lucha contra la violencia de género y el consejero de Empleo quita las ayudas", ha señalado, remarcando esas contradicciones.

Santa Eufemia ha asegurado que "Vox ya dijo que venía a destruir Castilla y León y está cumpliendo su hoja de ruta". "La consejería de Empleo no quiere crear empleo, quiere crear incertidumbre. Y no es que el Diálogo Social se haya roto, es que ha estado roto desde el inicio. Si la prevención de riesgos laborales no va a ser gestionada por los agentes del Diálogo Social que nos den un informe de lo que van a hacer", ha concluido el dirigente de UGT.

