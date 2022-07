Blanco insiste en que la ley integral a las víctimas de violencia de género está pendiente del informe del CES

La consejera de Familia, Igualdad y Oportunidades acudió al acto de la presentación del Campamento Bosque de los Sueños que organiza Aspaym. Isabel Blanco afirmó estar pendiente pendiente del informe del CES.

Isabel Blanco no quiso entrar a valorar la Ley Integral de Violencia de Género que está a la espera del informe jurídico del Consejo Económico y Social. "Me remito a lo que he dicho desde que tomé posesión y al inicio de la legislatura. La ley continúa, junto con las leyes que estaban en marcha con los diferentes informes que tienen y la remisión a los diferentes órganos consultivos"

Al mismo tiempo, se mostró cauta: "Retomando la hemeroteca se ven mis explicaciones. Lo importante aquí es el campamento de Aspaym y la inclusividad". Sobre las fechas para la tramitación no quiso dar una fecha concreta: "En las próximas semanas cuando vayan estando los informes". ha afirmado.

