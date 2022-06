Barcones: “Ni un solo paso atrás del Gobierno de España en la lucha contra la violencia sobre la mujer”

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, ha anunciado este lunes que mañana se celebrará en Valladolid una reunión entre la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y las responsables de las unidades contra la Violencia sobre la Mujer en Castilla y León. “El jueves pasado volvimos a sobrecogernos con un nuevo caso de asesinato machista. Y fue aquí, en Soria. Las palabras ya no sirven. Se nos han agotado los calificativos”, ha afirmado, tras presidir en Duruelo de la Sierra la Comisión Territorial de Asistencia a la Delegada del Gobierno en Castilla y León, y ha presumido de la acción del Ejecutivo central. “Ni un solo paso atrás del Gobierno de España contra la violencia sobre la mujer. Las mujeres de Castilla y León, que sepan que están protegidas porque está el Gobierno de España", ha señalado.

Y ha añadido que "todas aquellas mujeres que estén siendo víctimas de la violencia de género, que sepan que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que la Policía Nacional, que la Guardia Civil, que las unidades de Violencia contra la Mujer, que las subdelegaciones, que la Delegación estamos para ayudarlas". "Por favor, que llamen, que denuncien, que se acerquen a nosotros y que todos aquellos que conozcan por cualquier medio, que esto se está produciendo, que nos lo digan, porque queremos saber que las tenemos que proteger, para protegerlas”, ha concluido con rotundidad Virginia Barcones.

La delegada del Gobierno ha presidido la Comisión Territorial de Asistencia a la Delegada del Gobierno en Castilla y León, que se ha celebrado en Duruelo de la Sierra, un pueblo de 1.000 habitantes de la provincia de Soria. “Para este Gobierno y para mí, el medio rural es muy importante. La realidad de Castilla y León se construye en un altísimo porcentaje con la suma de la vida de nuestros pueblos. Esta comunidad autónoma es rural y hay que vivir de cara a los pueblos. Por eso estamos hoy en la comarca de Pinares, justamente donde nace el Duero, el hito geográfico que vertebra como nada nuestra comunidad autónoma”, ha explicado la delegada, que ha agradecido al alcalde de Duruelo, Alberto Abad, su acogida y facilitar la celebración de esta comisión.

Siro

Virginia Barcones ha expresado su satisfacción por el resultado de las negociaciones llevadas a cabo por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de esta Delegación del Gobierno, para salvar 1.700 puestos de trabajo de las factorías del Grupo Siro en Aguilar de Campoo y Venta de Baños (en Palencia), y de Toro, en Zamora. “Estoy convencida de que la política es la mejor herramienta que tenemos para mejorar la vida de la gente. Pero pocas veces se visibiliza con tanta claridad como ha podido percibirse durante este fin de semana. Había un problema gravísimo en tres municipios asentados en comarcas de la España despoblada que asestaba un durísimo golpe a estas zonas. Con mucho trabajo se ha conseguido allanar un camino de esperanza para todas estas familias”.

Esta tarde, según ha anunciado la delegada, se rubrican en Madrid los acuerdos que sientan las bases para dar continuidad a este proyecto empresarial a través de un inversor que se va a hacer cargo del Grupo Siro:

“Como dijo la ministra Reyes Maroto, la Junta tiene que formar parte de la solución. Lo más difícil, encontrar un inversor y que los trabajadores aceptaran las nuevas condiciones que se plantean, está hecho. Pero todavía nos falta un largo camino por recorrer”.

Refugiados ucranianos

Uno de los temas que tratados en la comisión es el de la recepción de desplazados por la guerra en Ucrania. El flujo de refugiados que está llegando se ha estabilizado y en las comisarías de Policía se registran pocas solicitudes de protección temporal. “Nos situamos en torno a 3.400 de las cuales, ya que estamos en Soria, 154 se han tramitado en la comisaría de esta capital”, ha concretado la delegada, que también ha anunciado que en las próximas semanas se volverá a reunir la Comisión Autonómica de Seguimiento con la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, las diputaciones provinciales, las ONG y los titulares de los nodos de posibles llegadas masivas, sobre todo ADIF.

Estas reuniones habían dejado de celebrarse hasta esperar a conocer la nueva composición del equipo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, sobre todo en la Consejería de Presidencia con la que se mantiene la interlocución sobre este asunto, “junto a ellos y a la Consejería de Familia tenemos que transitar hacia los siguientes pasos que hay que dar para que estas familias que se encuentran entre nosotros y que tanto han sufrido vivan como se merecen en la tierra solidaria a la que el destino los ha traído”.

Plan de recuperación

“Los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siguen siendo nuestro principal caballo de batalla para los próximos meses y años.

Nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro y el de las siguientes generaciones, depende de ello”, ha asegurado Barcones.

El Gobierno de España ha transferido ya a la Junta de Castilla y León más de 900 millones de euros para que lance sus convocatorias y este dinero llegue a sus destinatarios últimos. Además, desde la Administración central se están ejecutando ya de forma directa, con cargo al Plan España Puede, actuaciones por un importen de otros 440 millones de euros.

“Por lo que a nosotros respecta, desde las subdelegaciones, desde la Delegación del Gobierno, tenemos que hacer mucha pedagogía para que los ayuntamientos, las diputaciones, los empresarios, la gente en general, se esfuerce ahora en conocer la ingente cantidad de convocatorias que hay y las aproveche el máximo. Necesitamos ideas, implicación, proyectos que permitan, no solo recuperarnos, sino transformar Castilla y León. Me parece que un buen camino puede ser el que hemos emprendido con las reuniones informativas con altos cargos de la administración que vienen a explicar al territorio las distintas líneas que hay abiertas o en preparación”, ha manifestado Virginia Barcones, anunciando que esta semana se hará en Soria un encuentro con el consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación, de ENISA, y la semana siguiente, en Soria, se abordará el PERTE Agroalimentario y las ayudas de Industria.

Seguridad ciudadana

En relación con las cifras y porcentajes del primer trimestre de 2022, ya publicadas, la comparación de este trimestre con el primer trimestre de 2021 indica un aumento de las infracciones penales en Castilla y León, aunque hay que introducir el parámetro corrector de que entre enero y marzo de 2021 nos encontrábamos en plena ola de casos de covid-19, según Barcones, que ha confirmado el aumento de la tasa de criminalidad de Castilla y León en todas las provincias, pasando de 31,1 delitos por cada mil habitantes a los actuales 33,3.

Las tasas más bajas están en Palencia (29,1), Zamora (29,2) y Soria (29,9) y las más altas en Valladolid (37), Burgos (35,9) y Ávila (33,9 delitos por cada mil habitantes). Esto vuelve a situar a la comunidad como la cuarta más segura de España, tras Extremadura (27,3), Asturias (27,6) y La Rioja (30,9).

“La media española está en 43,8 infracciones penales por cada mil habitantes y España sigue siendo de los países más seguros de la Unión Europea. Este Gobierno de España considera las inversiones en seguridad algo absolutamente prioritario. Sabemos que no hay libertad sin seguridad. El primer objetivo sigue siendo que haya más agentes trabajando. Nos acercamos ya a la cifra de 10.000 en Castilla y León. Hace muchos años, en la etapa del Gobierno Zapatero, estábamos por encima de este número. Entre 2012 y 2018, cayó en picado. Y ahora, con 6.750 guardias civiles y 3.050 policías nacionales (con los datos a 31 de marzo de 2022), volvemos a situarnos cerca de esta cifra, de los 10.000.

"Hemos recuperado 700 policías y guardias civiles en los últimos cuatro años”, ha recordado Virginia Barcones, además de las inversiones en infraestructuras del Ministerio del Interior en la provincia de Soria, donde ya en marcha las obras de la comisaría provincial de Policía y del cuartel de San Esteban de Gormaz.

En relación con la seguridad ciudadana, la representante del Gobierno de España ha expresado su preocupación por el aumento de los delitos contra la libertad sexual y de los malos tratos en el ámbito familiar: “Estamos en la provincia de Soria donde el pasado jueves sufrimos el primer asesinato de violencia de género de la comunidad autónoma en 2022. En cuanto a los delitos de Odio, también hay más denuncias. No es algo necesariamente malo porque no indica per se que haya un aumento de la comisión de estos delitos. Puede significar que hay menos miedo a denunciarlos”.

“Estamos realizando unas jornadas entre FCSE y la Fundación Triángulo, que representa al colectivo LGTBI, para buscar un mayor conocimiento de la casuística que rodea a la violencia de odio en nuestra comunidad y una mayor empatía hacia las víctimas. En la primera jornada, con policías y guardias civiles de León, Zamora, Salamanca, Ávila y Valladolid, donde se celebró, se puso de manifiesto que solo se denuncian dos de cada diez delitos de odio que se producen y uno de cada diez delitos de odio que vienen motivados por razones de identidad sexual. En las próximas semanas convocaremos en Burgos una segunda jornada para nuestros agentes de la provincia burgalesa, y de Palencia, Soria y Segovia”

Tráfico

En la última comisión autonómica de Tráfico, celebrada hace un par de semanas, se puso de manifiesto el incremento del número de fallecidos en las carreteras de Castilla y León. Con los accidentes de este fin de semana en Doñinos (Salamanca) y en Puebla de Sanabria, en Zamora, que han costado la vida a dos personas, son ya 51 las muertes que se han producido en estas carreteras en lo que va de año, veinte más que en el mismo periodo de 2021. En Soria son 9, la cifra más alta de la comunidad, lo que motivó que en la pasada comisión autonómica de tráfico se tomaran medidas adicionales en Soria para intentar frenar esta dramática cifra.

Protección civil

En cuanto a los temas que gestiona la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno se ha hablado de la implantación de planes de emergencia de las presas que está abordando la Confederación Hidrográfica del Duero con los fondos de recuperación. Este proyecto contempla tanto la construcción y adecuación de elementos físicos en el entorno (sirenas, comunicaciones o adecuación de instrumentación de seguridad), como la creación de equipos técnicos de las diferentes administraciones implicadas en la gestión de las emergencias por fallos o disfunciones de estas obras hidráulicas.

Por otra parte, se informado de que las subvenciones para paliar los daños causados por la borrasca ‘Filomena’ destinadas a Entidades Locales, superan en Castilla y León los 12 millones de euros. Es precisamente Soria la provincia con mayor asignación prevista: 8 M€.

Actualmente estas subvenciones están pendientes de aprobación por el Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En la convocatoria de subvenciones a zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil, en Castilla y León se han presentado solicitudes por un valor que ronda los 5 millones de euros. Las más cuantiosas han sido las tramitadas por la Subdelegación del Gobierno en Ávila, que superan los 2,5 millones por daños provocados por el incendio forestal de la sierra de La Paramera. Y por la Subdelegación de Burgos, con cerca de 2,4 millones de euros por daños causados por lluvias y deshielos.

También se ha hablado de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología que ha emitido un aviso especial en el que alerta de una probabilidad muy alta de que, desde ayer domingo, esta comunidad autónoma y la mayor parte de España sufra una ola de calor que deje un importante ascenso de las temperaturas, mínimas y máxima.

Según ha advertido Barcones, “el episodio de ola de calor se mantendrá, al menos, hasta el miércoles 15. Con estas olas de calor tan tempranas que estamos sufriendo y la escasez de lluvias, nuestros campos se han secado prematuramente y ha aumentado el riesgo de incendios forestales. Por este motivo quiero lanzar un llamamiento a la responsabilidad de toda la ciudadanía si salen al campo. Muchos incendios forestales son evitables porque los provocan imprudencias de las personas”.

