UGT a Vox: "Les encantaría que las mujeres estuviéramos lavando y limpiando"

UGT Valladolid se ha mostrado muy crítico a la hora de abordar la polémica petición que la formación política Vox llevó a cabo la semana pasada en el Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Valladolid. De acuerdo con la organización sindical, en las escuelas municipales pertenecientes al Ayuntamiento de Valladolid, “no se ejerce ningún tipo de adoctrinamiento a niños y niñas y adolescentes en los talleres educativos que imparte el Ayuntamiento de Valladolid”.

Para UGT, “la moción del partido municipal VOX carece de sentido ya que no incumple ningún derecho fundamental amparado en la Constitución Española y, por eso”, añaden, “García Bartolomé debería leerse, al menos, la Constitución Española, antes de hacer semejante afirmación”.

De hecho, algunos de los talleres educativos a los que se refirió el portavoz municipal VOX se imparten bajo lemas como ‘Yo me sumo a la igualdad’, ‘Amar no es posesión’, ‘No a la violencia de género’ o Tolerancia y diversidad sexual.

Según UGT, “les encantaría que las mujeres estuviéramos lavando y limpiando en casa o atendiendo a nuestra familia. No aguantan el empoderamiento. No solo familiar, sino laboral y social, de las mujeres”.

En este sentido, han querido recordar a García Bartolomé que “estos talleres son aprobados en los Consejos Educativos que compone la comunidad educativa de cada centro escolar”.

Y es que, según el sindicato, “es fundamental educar en igualdad y conocer las diferentes sexualidades fomentando la tolerancia y respeto”. Por tanto, para UGT Valladolid, “esta moción es una vergüenza” y “nos da a conocer la verdadera cara de VOX que son capaces de humillar a las mujeres, al colectivo LGTBI, etc con tal de aparecer en los medios de comunicación”.

Finalmente, la organización sindical anima a García Bartolomé “a cumplir con sus obligaciones”, ya que, en la anterior reunión de la permanente del Consejo Municipal de las Mujeres, el portavoz municipal de VOX en el Ayuntamiento de Valladolid solicitó un cambio de fecha, porque, supuestamente, tenía la agenda llena de compromisos municipales. La permanente accedió y, no solo no se presentó, sino que ni tan siquiera excusó su no asistencia. Esta es la importancia y valor que el partido municipal VOX otorga a la igualdad y a la diversidad”.

