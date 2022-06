Los talleres educativos a los que se opone Vox: “sociedad androcéntrica” y “nuevas masculinidades”

El grupo municipal de Vox llevará una moción al próximo Pleno “en contra del adoctrinamiento de niños y adolescentes en los Talleres Educativos del Consistorio vallisoletano” con el fin de “paralizar de manera inmediata” la impartición de estos “Talleres Educativos” del Ayuntamiento de Valladolid en los colegios de nuestra ciudad, “hasta que se apliquen las medidas que garanticen el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Según el portavoz municipal Javier García Bartolomé, “el gobierno socialcomunista del Ayuntamiento de Valladolid, a través de su concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, viene organizando una serie de supuestos “Talleres Educativos” que, con la excusa de la igualdad y la ideología de género, imparten unos contenidos de carácter sexual y sectario absolutamente inapropiados para nuestros niños y adolescentes, y que, además, se realizan en colegios públicos, privados y concertados de nuestra ciudad en horario lectivo”.

Para Vox, estos talleres “están siendo impartidos sin ninguna comunicación ni información previa a los padres de estos menores, con lo que éstos no pueden decidir si quieren que sus hijos reciban o no estas charlas de alta carga ideológica”

Los talleres son los siguientes:

Taller “YO ME SUMO A LA IGUALDAD”.

Dirigido a niños a partir de los 5 años, algunos de cuyos objetivos son:

- “Los valores de las nuevas masculinidades”

- “La utilización del lenguaje desde una perspectiva no sexista”

- “Diferenciar entre sexo y género. Conocer qué es el feminismo, el machismo

y una sociedad androcéntrica”

Taller “#AMORNOESPOSESION”

Dirigido a niños desde los 12 años), algunos de cuyos objetivos son:

- Los valores de la nueva masculinidad.

- Identificar la toxicidad en las relaciones afectivas

Taller “NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

Dirigido a niños desde los 6 años, algunos de cuyos objetivos son:

- Favorecer la construcción de una identidad no sexista

- Enmarcar la prevención de la Violencia de Género en el ámbito de los Derechos

Humanos

Taller “TOLERANCIA Y DIVERSIDAD SEXUAL”

Dirigido a niños desde los 9 años, algunos de cuyos objetivos son:

- Conocer la identidad de género y la diversidad sexual

- Fomentar la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual

Sin saberlo los padres

Para Vox, “el problema de estos supuestos ‘Talleres Educativos’ no es solo el temario “oficial” que se supuestamente que se va a impartir en esos Talleres, que ya de por sí justifica nuestro rotundo rechazo. El problema es además, el gobierno socialcomunista del Ayuntamiento de Valladolid pone la educación de nuestros hijos en temas absolutamente sensibles, en manos de unas personas externas al colegio, de las que ni el colegio ni los padres tienen referencia como formadores, a los que no se les exige ni de lejos la formación y experiencia que deben tener los educadores que trabajan en los colegios e institutos (ni la pertinente titulación universitaria, ni capacitación pedagógica), y peor aún, no existe ningún tipo de control por parte del colegio o de los padres de las materias efectivamente impartidas en esos Talleres, que en ocasiones, no tiene absolutamente nada que ver con el título del Taller, ni con el temario “oficial” que supuestamente se iba a impartir”, explica el comunicado.

Desde el Grupo Municipal VOX se “oponen firmemente a que se adoctrine a nuestros niños y adolescentes con la excusa de la Ideología de Género y con contenidos de ideología feministas y de lobbies LGTBI, en contra de la voluntad y de los principios morales y éticos de los padres de los menores”, concluye.

