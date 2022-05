La ministra Llop vuelve a criticar a Castilla y León: "Que reflexionen"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha vuelto a criticar hoy que el nuevo Gobierno de Castilla y León, que integran PP y Vox, no haya firmado un acuerdo que promueve su departamento para mejorar la atención de las víctimas de violencia de género. Llop hizo estas consideraciones antes de participar esta mañana en Madrid en la presentación del programa de becas de su ministerio para el acceso a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al cuerpo de la abogacía del Estado.

Antes de este acto, la ministra fue preguntada por los casos de violencia de género registrados en los últimos días y destacó que la “mayor parte de las víctimas no están denunciando” y que no lo hace un 80 por ciento de las mujeres asesinadas. “Tenemos que reflexionar sobre por qué las víctimas no se están acercando al sistema”, afirmó, al tiempo que indicó “es importante que las víctimas interpongan una denuncia y confíen en el sistema judicial”.

Asimismo, se refirió a que “también es importante la coordinación entre las distintas administraciones” y aludió a que su Ministerio está promoviendo un protocolo de derivación de las víctimas de malos tratos desde los juzgados hacia los servicios de asistencia social de las comunidades autónomas.

"Territorio Ministerio"

Explicó que Justicia está impulsando esta iniciativa en el llamado 'territorio Ministerio', que incluye a las autonomías en las que la competencia judicial sigue dependiendo del Gobierno central. A este respecto, se refirió a que la “mayor parte” de las comunidades han firmado ese protocolo de derivación de mujeres maltratadas, pero “sorprendentemente” Castilla y León “se ha negado a firmarlo”.

“Que reflexionen sobre esto, que rectifiquen, porque es importante saber que cuanta mayor coordinación haya, mayor posibilidad de proteger a las víctimas”, afirmó en relación al Ejecutivo que encabeza Alfonso Fernández Mañueco y en el que el vicepresidente es el dirigente de Vox Juan García-Gallardo.

