Caja Rural de Zamora sin límites: nueva oficina en León y dos más en Valladolid

Caja Rural de Zamora abrirá próximamente una nueva oficina urbana en León, que será la vigésima segunda en la provincia, y dos más en Valladolid antes de que termine 2022, además de valorar la posibilidad de aperturar una nueva sucursal en Madrid, aunque, en este caso, sin plazo adjudicado.

“La apertura de la nueva oficina urbana en León es inminente. Ya está contratada y se está haciendo la obra”, señaló, en declaraciones a la agencia Ical, el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García. “También tenemos previsto que se abran otras dos en Valladolid antes de final de año”, añadió.

La posibilidad de abrir una nueva sucursal en Madrid surge a raíz del volumen de negocio registrado en la aperturada a mediados del pasado mes de febrero en el número 40 de la calle Luchana, en el distrito de Chamberí, en Madrid. “Se valora esta posibilidad, sin fecha determinada, dada la evolución registrada desde la apertura de la otra oficina. Se puede pretender porque Madrid es una ciudad en la que se puede captar negocio de forma interesante”, explicó.

“Nuestra lucha diaria es acerar y mejorar pero, como pasa en todos los negocios, puede haber años que sean mejore o peores. Lo que hace falta es que la esencia de la entidad no se modifique y, si un año no sale como en los últimos quince o veinte, no pasaría nada, ya que eso puede ocurrir en cualquier actividad”, concluyó.

