Mañueco elude la polémica: "Yo apoyo al Gobierno de Castilla y León que para eso soy el presidente"

El jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado hoy que él apoya al Gobierno de Castilla y León que para eso es el presidente, sin entrar a valorar la posición que sostuvo ayer su ‘número dos’, Juan García-Gallardo, en el pleno de las Cortes sobre el aborto y las personas con discapacidad.

“Yo apoyo al Gobierno de Castilla y León que para eso soy el presidente”, lanzó a su entrada al hemiciclo, en el que se celebró la segunda sesión de este primer pleno de control de la legislatura, cuando fue requerido por los periodistas, ante el bronco plenario vivido ayer martes, sobre si respaldaba lo dicho por el vicepresidente.

Su ‘número dos’, Juan García Gallardo, respondió a una pregunta de la socialista Noelia Frutos que la ley del aborto “tritura niños en el vientre de las mujeres” y afirmó que se dirigía a ella como a todos los demás, en referencia a que la parlamentaria se traslada en silla de ruedas por su discapacidad, informa Ical.

Estas manifestaciones recibieron algunas criticas en Twiter de dirigentes del PP, como el anterior vicepresidente de la Junta y concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio de Santiago-Juárez, quien afirmó que “algunos políticos no se merecen los cien días de cortesía”. “Esto me indigna y me produce náuseas”, añadió.

Fernández Mañueco, que ayer siguió con semblante serio la intervención de García-Gallardo, igual que algunos miembros de su Gobierno y del Grupo Popular, y no la aplaudió, evitó esta mañana entrar en más consideraciones. “Ya hablé ayer bastante”, zanjó a su salida del hemiciclo tras el pleno.

El vicepresidente de la Junta realizó declaraciones al inicio del pleno en las que sostuvo que el Gobierno entre PP y Vox es "fuerte" y está "unido", por lo que se mostró "tranquilo", pero sí subrayó que Alfonso Fernández Mañueco conoce lo que plantea y piensa Vox de determinados asuntos y no le "sorprende".

Sigue los temas que te interesan