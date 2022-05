Tebas responde a Laporta en Ponferrada: “No hay complicidad con el Barcelona ni con ningún club”

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, respondió hoy a las declaraciones del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, sobre la “falta de complicidad” del organismo que organiza la competición nacional respecto a la flexibilidad con el tope salarial a la hora de inscribir jugadores. “Me duelen esas manifestaciones, no hay complicidad con el Barcelona ni con ningún club, no me han gustado porque complicidad significa que hay mamoneo”, señaló Tebas, que participó en el Museo de la Radio de la capital berciana en los 'Encuentros del Centenario' organizados por la Sociedad Deportiva Ponferradina.

Respecto a la renovación del delantero francés Kylian Mbappé por el París Saint-Germain (PSG), Tebas confirmó que la Liga ya se ha reunido con un despacho jurídico galo para emprender acciones judiciales tanto en Francia como en la Unión Europea (UE). “Es imposible que el PSG pueda cumplir el actual ‘fair play’ financiero de la Uefa con los números de la renovación de Mbappé”, señaló.

Además, la LFP también denunciará el caso esta misma semana ante el organismo que agrupa a las ligas europeas. “Llevamos años luchando contra los clubes estado”, subrayó Tebas, que recordó que la Uefa sancionó hace varias temporadas a clubes como el PSG y el Manchester City a raíz de una denuncia de la Liga, aunque las “extrañas decisiones” del Tribunal de Arbitraje Deportivo de la Unión Europea consiguieron levantar esas sanciones. “Es evidente que es imposible paralizar la incorporación”, reconoció Tebas.

Ejemplo de gestión

Durante su estancia en Ponferrada, el presidente de la Liga tuvo ocasión de visitar el estadio El Toralín. Tras su recorrido, señaló que con las recientes reformas en las instalaciones el campo donde disputa sus encuentros la SD Ponferradina “se ha puesto al nivel de los grandes campos de los equipos que no son tan grandes a nivel económico”. En ese sentido, valoró al equipo de la capital berciana como “un gran club” y “un ejemplo de una forma de gestionar de acuerdo con los recursos que tiene”.

Sigue los temas que te interesan