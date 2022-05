El primer pleno ordinario de las Cortes se convierte en un 'todos contra Gallardo'

El primer pleno ordinario de las Cortes de Castilla y León, celebrado este martes, ha unido a la oposición en bloque frente al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que se ha convertido en el blanco de las más duras críticas. Las declaraciones del vicepresidente durante la presentación de su programa de legislatura este lunes –en las que cargó contra las autonomías, el aborto, la eutanasia y la educación sexual– hacían prever que estaría en el centro de todas las dianas, y el pronóstico se ha cumplido.

Las preguntas realizadas en sede parlamentaria por el PSOE se han centrado en la cuestión de la violencia de género y el derecho al aborto, cuestiones a las que también ha aludido el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, durante su intervención. El representante de Ciudadanos, Francisco Igea, por su parte, ha hecho una encendida defensa del derecho a "morir dignamente", frente al rechazo del derecho a la eutanasia por parte de Vox.

Una tendencia de poner en el centro de las dianas al vicepresidente que tiene todas las papeletas de repetirse de forma recurrente a lo largo de la legislatura, mientras el PP intenta defender el acuerdo rubricado con la formación de García-Gallardo, que sustenta el Ejecutivo.

Gallardo: "La izquierda invita a las madres a triturar en el vientre a los hijos con discapacidad"

El vicepresidente, Juan García-Gallardo, tan solo ha respondido a una de las preguntas que se han producido este martes en el pleno, aunque la mayor parte de ellas iban dirigidas indirectamente a él. La procuradora socialista Nuria Frutos, que es discapacitada, le ha preguntado como cree que "hay que tratar a las mujeres con discapacidad", a lo que el vicepresidente ha respondido que "igual de bien que a los hombres con discapacidad".

Frutos ha calificado las declaraciones de Gallardo del lunes como "conversaciones de barra de bar". "¿Acaso considera que esta procuradora es inferior que usted? Usted no le llega ni a la suela de los zapatos a las mujeres de esta tierra, zapatos en los que usted jamás se ha puesto", le ha espetado. Además, ha recordado que las mujeres con discapacidad sufren "una doble discriminación". "Vivimos en una lucha constante, usted es una de esas personas que no tiene ni pizca de empatía y además parece estar bastante ocioso", le ha dicho con sorna.

La procuradora socialista, Nuria Frutos, durante su rifirrafe parlamentario con García-Gallardo.

La procuradora socialista ha asegurando que el nuevo Gobierno de coalición está "retrotayéndonos a la Edad Media como sociedad" y se ha dirigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asegurando que "es cómplice de esta situación". "El Grupo Socialista combatirá el veneno del fascismo sin descanso", ha concluido.

García-Gallardo se ha dirigido a Frutos asegurando que la iba "a contestar sin condescendencia, como si fuera una persona como todas las demás". Y ha señalado que el PSOE no puede presumir de historia ya que "pegaba tiros a la oposición y defendía ideologías totalitarias como el comunismo". Sobre la discapacidad, ha asegurado que Vox da ejemplo. "Nosotros no tenemos palabras, tenemos hechos", y ha recordado que el director general de Deportes nombrado por su formación es una persona invidente.

El vicepresidente, además, ha utilizado esta cuestión para cargar contra la defensa del aborto por parte de la izquierda. "A la izquierda le interesan los discapacitados que han nacido pero no los que no han nacido. La izquierda con sus leyes de la muerte son los que invitan a los padres a triturar en los vientres de las madres a los niños que nacen con discapacidad. El embarazo no es susceptible de interrupción, lo que ustedes defienden es tener derecho a matar a los niños en el vientre materno. Y frente a eso sí nos van a tener en frente", ha afirmado con rotundidad.

El líder socialista, Luis Tudanca, durante su intervención en el pleno de las Cortes, este martes.

Tudanca: "Qué pena en lo que han convertido a Castilla y León"

El portavoz socialista, Luis Tudanca, también ha lanzado un dardo al presidente Mañueco, e indirectamente a García-Gallardo por sus declaraciones de este lunes, a pesar de que su pregunta iba relacionada con cuestiones económicas. "Ha metido a la extrema derecha en el Gobierno y lleva seis meses sin hacer nada. Ha creado un Gobierno de barra de bar que dice que hay que cargarse el estado autonómico, la memoria histórica, y que los maestros y maestras enseñan posturas sexuales a los niños. Qué pena en lo que han convertido a Castilla y León", ha señalado.

Además, ha espetado a Mañueco que incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "dice que lo que dice su vicepresidente son barbaridades", en referencia a unas declaraciones de este mismo martes de la líder madrileña, que fueron respondidas poco después por García-Gallardo.

El presidente de la Junta no ha defendido de forma directa a su vicepresidente, y se ha limitado a presumir de gestión. "A pesar de la desastrosa política económica del Gobierno de Sánchez, en Castilla y León avanzamos por buen camino en la recuperación. Estaremos entre las cinco mejores comunidades que antes alcanzaremos el PIB de antes de la pandemia", ha dicho Mañueco.

Fernández: "Su Gobierno da auténtico asco"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, también ha cargado duramente contra García-Gallardo, y contra Mañueco por incluir a Vox en el Ejecutivo. "Tras convocar elecciones rubricó el pacto de la infamia dando cobijo a la ultraderecha en su Gobierno", ha señalado, y ha acusado al PP de doblegarse "ante la ultraderecha" y de "tener como prioridad derogar la ley de memoria histórica y diluir la ley de violencia de género".

"Es una vergüenza. Además, son el único Gobierno de toda España que no va a aplicar el Protocolo sobre las mujeres víctimas de violencia de género. Su Gobierno da auténtico asco. No solamente son unos vagos redomados, es que lo único que han hecho en estos tiempos es convertir a Castilla y León en Gilead", ha asegurado, en referencia al mundo distópico de la serie 'El cuento de la criada', en la que la única función de las mujeres es procrear y criar a sus hijos.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, durante su intervención en el pleno de las Cortes.

Gómez Urbán: "Vamos a estar siempre en frente de señores como usted"

La procuradora socialista Patricia Gómez Urbán también ha aprovechado su pregunta parlamentaria para cargar contra García-Gallardo, específicamente por sus comentarios contra el derecho al aborto. "En la España que usted añora las hijas de los señoritos se iban a Londres a abortar y las hijas de las asistentas lo hacían en condiciones insalubres", ha asegurado, y ha recordado que "en la pasada legislatura más de 1.000 mujeres tuvieron que salir de Castilla y León para abortar".

"Vamos a estar siempre en frente de señores como usted. Estamos aquí porque muchas mujeres lucharon para conseguir los derechos que hoy tenemos y por romper los techos de cristal. Cuatro comentarios casposos y machistas no van a hacernos dar un paso atrás, nunca jamás vamos a dar un paso atrás", le ha espetado Gómez Urbán al vicepresidente.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, encargada de responder esta cuestión de los socialistas, ha asegurado que "la Junta de Castilla y León siempre va a estar al frente de la defensa de los derechos y libertades de todas las personas, de todos los hombres y de todas las mujeres". "Nos marcamos como obligación garantizar la igualdad de oportunidades, poniendo medidas concretas encima de la mesa, esto es lo que hace este Gobierno", ha dicho, y ha recordado que "el Ministerio de Inclusión le ha negado a Castilla y León 10 millones de euros de fondos de inclusión para hombres y para mujeres".

Gómez Urbán ha recordado también las palabras de Gallardo, que ensalzó a las mujeres como "dadoras y portadoras de vida" y apostó por convertir a Castilla y León en "una región maternal". "Ser madres o no es una opción, seremos dadoras de lo que queramos y no va a venir ningún señor a decirnos lo que tenemos que hacer", ha afirmado la procuradora socialista.

Rubio: "Nuestros derechos como mujeres están en serio peligro"

La procuradora socialista Nuria Rubio ha acusado a Mañueco de "plegarse a las exigencias de la ultraderecha sobre la violencia intrafamiliar". "Nuestros derechos como mujeres están en serio peligro, usted puede plantar cara a esta barbaria o por el contrario ponerse de perfil y ser cómplice", le ha espetado.

La consejera de Familia, Isabel Blanco, encargada también de responder a esta cuestión ha asegurado que el presidente de la Junta "reafirmó el compromiso político y social irrenunciable en la lucha contra la violencia de género" y se negó a comentar la negación de Vox de la existencia de este tipo de violencia. "Yo no opino sobre opiniones de otros, nos han elegido los ciudadanos para gobernar y para gestionar, no para opinar", ha señalado.

Rubio ha recordado de nuevo que "Castilla y León es la única Comunidad que rechaza el Protocolo sobre las mujeres víctimas de la violencia de género". "No tienen vergüenza, desproteger de una manera tan cruel a las víctimas de violencia machista. Son ustedes unos hipócritas, y no, no somos vasijas dadoras, somos libres para decidir si ser madres o para decidir interrumpir el embarazo de forma voluntaria. No vamos a dar ni un solo paso atrás", ha afirmado.

Blanco, por su parte, ha asegurado que "los derechos de las mujeres están más seguros que nunca" y ha justificado la negativa de Castilla y León a firmar el Protocolo "porque eso ya se hacía en la Comunidad con anterioridad".

Pablos: "Nuestros profesores no adoctrinan"

El procurador socialista Fernando Pablos ha criticado las palabras de García-Gallardo, que aseguró que "la educación no debe servir para convertir a los niños en activistas políticos" y que su Gobierno liberaría "a la escuela de la ideología de género". Pablos ha asegurado que "la extrema derecha gana terreno cuando se guarda silencio, y nosotros ni le tenemos ningún miedo ni vamos a estar callados", en una pregunta dirigida a la consejera de Educación, Rocío Lucas. "El viernes pasado este grupo se quedó muy preocupado. Las portavoces de Vox le instaron a que se instalase el PIN parental y la señora Lucas guardó silencio. Tiene que decirles que las competencias educativas están muy bien en las comunidades autónomas", le ha espetado.

El socialista ha insistido en que "es muy importante educar en valores, educar en la tolerancia, hacia los que piensan distinto y hacia los que aman de forma distinta a la nuestra". "Y es muy importante esa educación afectivo-sexual, una educación que hacen nuestros profesores, que no adoctrinan", ha dicho, respondiendo a García-Gallardo.

La consejera Lucas, por su parte, ha presumido de gestión. "Seguiremos aplicando las medidas que hemos venido aplicando y que han permitido que el sistema educativo de Castilla y León esté libre de adoctrinamiento", ha señalado. Y ha achacado al Gobierno central pretender introducir una carga ideológica en los currículos. "Cuando ustedes omiten contenidos curriculares eso es tener carga ideológica, y nosotros vamos a garantizar que la educación sea en libertad y que las familias puedan elegir la educación que quieran para sus hijos", ha señalado, defendiendo al vicepresidente.

Igea: "Hay cosas que he escuchado aquí que hacía muchísimos años que no escuchaba"

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha defendido el derecho a morir dignamente, en contraposición a la oposición al derecho a la eutanasia que mostró García-Gallardo este lunes. "Vamos a luchar para que esta España de incienso y sacristía que hoy gobierna Castilla y León no pueda imponer el sufrimiento a los ciudadanos de esta comunidad", ha señalado, añadiendo que "hay cosas que he escuchado aquí que hacía muchísimos años que no las escuchaba".

Sigue los temas que te interesan