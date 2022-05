Mañueco, obligado a cerrar filas en las Cortes con Gallardo tras mostrar su línea más dura

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se verá obligado a cerrar filas este martes, en el pleno de las Cortes, con su vicepresidente, Juan García-Gallardo, solo un día después de que mostrara su línea más dura durante la presentación de su programa de legislatura. El vicepresidente exhibió durante su intervención su rechazo frontal a las autonomías, al aborto y a la eutanasia y acusó al Gobierno de "pervertir a los niños con la educación sexual", declaraciones que le valieron su primer rifirrafe con el PP desde que se configuró el Ejecutivo de coalición autonómico.

Durante el pleno de este martes, el primero ordinario de la recién estrenada XI Legislatura, Mañueco se verá obligado a defender a García-Gallardo en varias de las preguntas previstas para la sesión, y es previsible que las réplicas y contrarréplicas den juego también en ese sentido tras las contundentes declaraciones del vicepresidente este lunes. En concreto, el presidente deberá responder a la siguiente pregunta del Grupo Socialista: '¿Va a estar la Junta de Castilla y León enfrente de los derechos y libertades de las mujeres?', que previsiblemente se enfocará por el rechazo de Vox a la Ley contra la Violencia de Género autonómica.

Además, los socialistas preguntaran al jefe del Ejecutivo por "el negacionismo por parte de su socio de gobierno de la Violencia de Género", incidiendo en esa cuestión. Y también se verá obligado a pronunciarse con respecto al supuesto "adoctrinamiento ideológico en el sistema educativo" denunciado por Vox, respondiendo a otra pregunta del PSOE sobre esta cuestión.

Ciudadanos, por su parte, preguntará por otro aspecto del que Vox ha hecho caballo de batalla, como es el rechazo frontal a la eutanasia y la "defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural". En concreto, la pregunta de Francisco Igea será la siguiente: '¿Cree el consejero de Sanidad que los castellanos y leoneses tienen derecho a morir con dignidad?'. Una serie de cuestiones, por tanto, que obligarán a Mañueco a 'mojarse' y a defender a su vicepresidente, solo un día después de sus contundentes declaraciones en la línea más dura de Vox, y que llevaron a la primera bulla con los populares desde la formación del Gobierno de coalición.

Contra las autonomías, el aborto, la eutanasia y la educación sexual

El pleno de este martes se celebra aún con la resaca de la dura intervención de García-Gallardo, este lunes en las Cortes, que suscitó encendidas reacciones en la oposición y que tensó la cuerda también con su socio de Gobierno, el Partido Popular. El vicepresidente calificó el Estado de las autonomías como "la ruina para los españoles y una estafa para España". Y aseguró que Vox "no quiere construir nuevas naciones, ni inventarse nacionalidades", lanzando un dardo al PP, en referencia a las palabras del consejero de Presidencia de Andalucía, Elías Bendodo, que aseguró que "Cataluña es una nacionalidad del Estado" y que España "es un Estado plurinacional".

El vicepresidente cargó también contra el aborto en su intervención, recordando que su partido "defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural", mostrando a su vez su rechazo a la eutanasia y abogando por reforzar los cuidados paliativos como alternativa

También fue contundente en su oposición a la educación sexual en las escuelas. "No permitiremos que el Gobierno de Sánchez pervierta a los niños de Castilla y León, con una educación sexual que califican de completa, a una edad impropia, como anunciaron la pasada semana", aseguraba García-Gallardo. E insistía en que "los niños de 6 años no necesitan conocer posturas sexuales, el sexo no binario, el sexo fluido o el mediopensionista".

El PP, por su parte, aseguraba que "no todas las cosas" que el vicepresidente de la Junta ha afirmado durante su intervención en las Cortes "concuerdan lo que piensa el Partido Popular" y afirmaba que la "voz autorizada es la de los consejeros", mostrando su incomodidad con las declaraciones de García-Gallardo. Mañueco se verá obligado este martes a dar la cara por su vicepresidente, que no parece moverse un ápice de las aspiraciones de máximos de Vox, en el primer pleno ordinario de la XI Legislatura.

