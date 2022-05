Ayuso no se muerde la lengua contra García-Gallardo...y éste le responde

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que ayer aseguró que “cada vez más personas creen que las autonomías son un lujo, la estafa de España”. Pues bien, Ayuso, en unas declaraciones realizadas en la entrevista concedida a Carlos Alsina en Onda Cero, ha cargado contra él y ha calificado estas declaraciones de “barbaridad”.

Con su habitual ironía y sinceridad, la presidenta madrileña ha afirmado que “no tener ningún tipo de responsabilidad nos lleva a esto, a tener tanto tiempo que no aprecias ni siquiera lo que es gobernar una autonomía”, ha afirmado para a continuación recordar que es el “único vicepresidente sin cartera”.

El discurso de Vox en contra de las autonomías no cala en Ayuso que es una gran defensora de este sistema. “España está formada formados por 17 autonomías que recogen no solo los intereses de cada uno, sino que somos una gran familia. Los presidentes autonómicos tenemos que estar pendientes de lo que pasa en otros lados. Han fallado los políticos no las autonomías. Creo en el sistema autonómico”, ha insistido.

La respuesta de García-Gallardo

Pues bien, la reacción del líder de Vox no se ha hecho esperar en su cuenta de Twitter. “No sé si la Sra. Ayuso quiere criticarme a mi, al Sr. Feijóo o al Sr. Bendodo. Tampoco voy a ponerme a averiguarlo porque hay mucho que hacer en Castilla y León. A la que parece que le sobra el tiempo para hablar de lo que no es su competencia es a ella. Le deseo buena suerte como estadista”.

