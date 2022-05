Igea atiza a García-Gallardo: “Estamos financiando la campaña de Vox en Andalucía con su sueldo”

El único procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, se ha mostrado muy enfadado con la intervención del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, su sucesor en el cargo. Igea ha calificado como “la comparecencia más corta, sus competencias no han durado ni tres minutos. Una hora de mitin político. Habría que decirle que el debate de investidura ya fue y él no era el candidato”.

Para el líder naranja, “es una falta de respeto a los ciudadanos de esta Comunidad. Le pagan 80.000 euros para encargarse de unas competencias no para dar mítines día tras día. Estamos financiando la campaña de Vox en Andalucía, con el sueldo de un vicepresidente que se dedican a darnos mítines”.

Igea ha vuelto a insistir en que “no ha explicado nada de lo que tiene que hacer y de lo que va a hacer. No ha explicado propuestas con los colegios profesionales. No ha explicado sobre cómo va a ejercer en el Patronato de las funciones. No tiene otro trabajo. No tiene competencias de lo que ha hablado. Alguien le tendrá que explicar que es el vicepresidente florero. Utiliza el presupuesto de la Comunidad para darnos sus mítines”.

"Ultraderechista"

Para terminar, lo ha calificado de “ultraderechista que no tiene aristas. Se han dicho verdaderas barbaridades. De estas cosas nunca hablaremos en las Cortes porque no corresponden”. En su opinión, lo que va a hacer el vicepresidente de la Junta, “va a procesionar, de banquete en banquete, mientras los demás tenemos que aguantar lo que dice”.

