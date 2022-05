Garcia-Gallardo: "No permitiremos que el gobierno de Sánchez pervierta a los niños de Castilla y León"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha comparecido este lunes en la sede de las Cortes de Castilla y León para exponer los postulados programáticos principales en los que su vicepresidencia basará su actuación de gobierno. Era una de las comparecencias más esperadas y ha cumplido con las expectativas. Estas líneas se enmarcan en el pacto que el Partido Popular y VOX alcanzaron para conformar un “gobierno estable y sólido" en Castilla y León, del que ha afirmado que es una satisfacción poder decirles a los ciudadanos de Castilla y León que la siembra ha comenzado a dar sus frutos”.

Eso sí, el arranque del discurso de García-Gallardo ha sido un ataque contra el estado de las autonomías a la que ha definido como “un engaño para todos, una estafa para España. La ruina para los españoles”. Ante esta situación, “VOX no quiere construir nuevas naciones, ni inventarse nacionalidades. Llamemos a las cosas por su nombre: las nacionalidades no son más que un eufemismo para ocultar -o sedar- el independentismo disfrazado desde hace 44 años. Un independentismo fomentado por los sucesivos gobiernos centrales, por acción y por omisión; pensando, quizás, que esos afanes separatistas se podían contener con dinero y con transferencias”.

Posteriormente, el vicepresidente de la Junta se ha centrado en los puntos básicos de su programa de gobierno. “Perspectiva de familia en la acción de gobierno, impulso económico de la región y batalla cultural” son los objetivos fundamentales de la gestión del vicepresidente de la Junta. Para García-Gallardo, “la familia es el principal núcleo de socialización del ser humano. Sin embargo, esta protección se está viendo mermada por normas legales, en la forma, pero injustas y nocivas en su contenido material. Desde hace años, los ataques a la familia son incesantes. Se empeñan en enfrentarla a otros modos de convivencia, incurriendo en un maniqueísmo que no se corresponde con la realidad social”.

Por eso, “la perspectiva de familia” estará presente en todas las iniciativas, legislativas o gubernativas, de la Junta de Castilla y León. “Desde la fiscalidad, hasta las prestaciones sociales, incluidos los criterios sociales de la contratación pública; promoviendo la conciliación laboral y familiar, entre otras”. En desarrollo del pacto de gobierno, “garantizaremos un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, que tenga por objeto la excelencia, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico”. En particular, y aquí es cuando llegó uno de los titulares de la mañana, “no permitiremos que el gobierno de Sánchez pervierta a los niños de Castilla y León, con una educación sexual” que califican de completa, a una edad impropia, como anunciaron la pasada semana”, ha afirmado el vicepresidente de la Junta.

Desarrollo económico

“El estímulo de la actividad económica como palanca para generar empleo se considera la mejor política social para alcanzar la prosperidad de la región. Bajo esta idea se sustentará la acción de gobierno, siendo la industria, el comercio, el empleo; la agricultura, la ganadería, el desarrollo rural; la cultura, el turismo y el deporte, campos de actuación prioritaria. Para acompañar estas acciones se creará la Comisión de Simplificación Administrativa cuya actividad consistirá en gestionar los procedimientos ambientales de la mejor manera para que no supongan un impedimento a la actividad económica, así como estimular las declaraciones responsables, como ya se ha empezado a hacer. Es prioridad eliminar los trámites innecesarios, las duplicidades y los papeleos sin sentido”.

Batalla cultural

Para el gobierno de Castilla y León, la cultura “supone otra prioridad y la lengua uno de sus máximos exponentes y vehículo de la historia”. En este sentido, el líder Vox ha vuelto a insistir en que se derogará el decreto de memoria histórica y sustituirá por una norma en materia de Concordia que impida su instrumentalización. “Este gobierno tiene decidido impulsar el conocimiento de nuestra cultura y nuestra historia desde una perspectiva muy distinta a la de la izquierda, proponiendo actividades culturales que unan a los españoles; no que los enfrenten”.

Además ha anunciado que se propondrán actividades culturales que fomenten el uso de la lengua española, como el Congreso mundial de literatura en las cuatro universidades públicas de Castilla y León. En cuanto a patrimonio, uno de los objetivos de legislatura será lograr que León se convierta en ciudad patrimonio de la humanidad, como ya lo son Segovia, Ávila y Salamanca. En esta línea, se fomentarán alternativas competitivas al turismo de sol y playa, fomentando el atractivo del patrimonio, gastronomía y naturaleza, entre otras competencias exclusivas.

Control del gasto

“La coyuntura económica no es fácil. Por eso, más que nunca, debemos esforzarnos en aplicar todos los recursos disponibles, de manera eficiente. Mi modelo de gestión exige acabar con el gasto superfluo y las subvenciones innecesarias, que no generan valor añadido en la sociedad. No pretendo recortar por recortar. Lo que quiero, porque los ciudadanos así lo merecen, es que todo el dinero que pagan en impuestos, todo el dinero con el que sustentan la administración, redunde en el bienestar real de las familias y el desarrollo de Castilla y León. Vamos a someter a revisión todo gasto ineficaz desde un punto de vista económico o social, para ponerlos a generar prosperidad”.

Funciones exclusivas

Además de las líneas programáticas de gobierno, el vicepresidente ha destacado la importancia de las funciones a desarrollar por la vicepresidencia según el Decreto 2/2022, de 19 de abril: de representación, de eficacia y agilidad de la administración a través de la Comisión Delegada de Gobierno y de ejercicio de facultades en materia de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales.

A través de la Comisión delegada de Gobierno se impulsará la acción de gobierno especialmente en el ámbito económico y de planificación estratégica, y en las funciones de ejercicio de atribuciones en materias de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales, la actuación estará marcada por la austeridad y control del gasto público, con el objetivo de aprovechar los recursos públicos existentes de la manera más eficiente. En cuanto a coordinación, la vicepresidencia ejercerá estas funciones respecto a instituciones autonómicas (como son el Procurador del Común y el Consejo Consultivo o la institución nacional del Defensor del Pueblo); también el seguimiento y coordinación de las medidas de racionalización de los procedimientos, simplificándolos y reduciendo las cargas y trabas administrativas y, por último, la coordinación de la atención a las Víctimas del Terrorismo.

En definitiva, unas funciones especificadas en el Decreto 2/2022 que se guiarán por los principios de control de eficiencia de las instituciones y organismo y la eliminación de duplicidades que emplean recursos públicos que, de este modo, podrán ser utilizados para satisfacer otras necesidades.

