Gallardo luchará contra los que "invitan a triturar en el vientre de las mujeres a los niños"

La primera intervención del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en las Cortes de Castilla y León se ha convertido, como han sido todas sus apariciones públicas, en polémica. Ante la pregunta de la procuradora socialista Noelia Frutos, de cómo creía que habría que tratar a las mujeres con discapacidad en Castilla y León, el burgalés espetó un “igual de bien que a los hombres con discapacidad”, en relación a sus palabras en un acto en Madrid hace unas semanas. Aunque lo más polémico fue cuando se dirigió a la procuradora, que sufre una discapacidad, con una frase "le voy a contestar como si fuese una persona como todas las demás", que provocó las criticas en la oposición.

Posteriormente el discurso de García-Gallardo se trazó sobre los valores que lleva ensalzando Vox desde su llegada al Gobierno. Así, criticó las leyes socialistas “de la muerte” sobre la eutanasia y el aborto, que en su opinión “invitan a triturar en los vientres de sus madres a los que se les detectan tempranamente la discapacidad”. Por este motivo, ha asegurado que el “enemigo de la discapacidad” es la izquierda “hipócrita”, ya que les interesa más las personas con discapacidad que han nacido, pero no los que no lo han hecho.

Niños con síndrome de Down

Gallardo recordó que en algunos países de Europa casi ya “no nacen niños con síndrome de Down”. No obstante, aseguró que no está en riesgo el derecho a la interrupción del embarazo, porque no es “susceptible” de “reanudarse”. Para terminar, el número dos del Gobierno de la Junta ha vuelto a insistir en que contra los que defienden el derecho “a matar niños en el vientre materno” les tendrán “en frente”, pero “siempre respetando la legislación” y permitiendo a los médicos declararse objetores de conciencia para no practicar abortos.

La procuradora socialista Noelia Frutos durante el Pleno de las Cortes ICAL

Por su parte, la socialista Noelia Frutos aseguró que su partido combatirá el “veneno” del fascismo y el retroceso, que replicó defiende la “España que madruga” o “llega tarde”, en alusión al retraso en su llegada a la sesión del vicepresidente, que explicó había sufrido un percance con el coche.

Sigue los temas que te interesan