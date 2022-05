Cultura celebrará un “gran congreso mundial" de literatura española en las cuatro universidades de CyL

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha expuesto este viernes en las Cortes el programa de su departamento para la XI Legislatura. Santonja ha destacado que su departamento celebrará un "gran congreso mundial" de literatura española en las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Además, ha anunciado la creación del Centro de los Orígenes del Español, que tendrá su sede en Burgos.

Las políticas culturales y el impulso del español

Tras detallar los orígenes de la lengua castellana e ilustrar sus palabras con algunos de los documentos que acreditan dicho origen, el consejero ha resaltado la importancia de "tomar medidas que sirvan para estudiar y divulgar nuestra lengua, a través de dos equipos integrados por especialistas de las cuatro universidades públicas de la Comunidad, que trabajarán conjuntamente por unificar, investigar y socializar el conocimiento del castellano".

La Consejería creará el Centro de los Orígenes del Español. "Tierra esta de tradición y vanguardia en todas las épocas, Castilla y León también lo fue durante la Edad de Plata de la literatura española, cuestión a la que dedicamos una línea de estudio especifica de divulgación y recuperación y que se integrará a las redes europeas", ha dicho el consejero. Asimismo, resaltando la importancia que la Consejería concede a la lengua, se ha anunciado la celebración de un gran Congreso de la Literatura Española Mundial, con sede en las cuatro universidades públicas de la Comunidad, en donde cada una acogerá un género literario: narrativa, poesía, teatro y ensayo.

Igualmente, "se reforzará el apoyo a las industrias culturales, favoreciendo su crecimiento y su internacionalización e impulsará la gestión de sus centros culturales, tanto archivos, bibliotecas, centros museísticos, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, como la Red de teatros y Circuitos escénicos, o el Instituto Castellano y Leones de la Lengua, a través de programas didácticos orientados a la creación de nuevos públicos".

Por otra parte, se apostará por promocionar la lengua española por Europa, destacando la necesidad de estar en INTELE, una red estratégica para la participación oficial de España en las infraestructuras europeas CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) y DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).

Dentro del ámbito cultural, la Consejería promocionará los valores éticos, medioambientales, culturales y económicos de la Tauromaquia, creando un Centro Documental Taurino que recoja la documentación que conservan los archivos de Castilla y León, y abrirá una convocatoria de becas de investigación vinculada a la Mesa de la Tauromaquia.

La riqueza del patrimonio cultural

En esta materia, la estrategia de la Consejería busca "aumentar el activo patrimonial de Castilla y León, garantizando la cultura como servicio público y elevando la rentabilidad del patrimonio cultural". Para ello, "se adoptarán medidas que incidan en el patrimonio como generador de riqueza, ya que la correcta conservación y gestión de los bienes patrimoniales dinamiza la economía y promueve la generación de empleo de calidad y no deslocalizable, tanto directo como indirecto, todo ello, en base a una estrategia de cooperación entre las distintas administraciones".

Complementariamente, se incidirá en el desarrollo de una gestión innovadora del patrimonio a través de plataformas digitales que, mediante la recogida de datos en tiempo real, servirán para programar de forma anticipada las acciones para la conservación de los bienes culturales, así como para facilitar el acceso a los bienes por parte de los usuarios.

El consejero ha destacado la importancia de acercar a los castellanos y leoneses al patrimonio y, en particular, a los jóvenes, a los que se pretende atraer para que se involucren en su cuidado. En este sentido, ha recordado la importancia de la Bienal AR&PA, único encuentro dedicado al patrimonio cultural en España.

Virtudes sociales del deporte

El consejero ha destacado los valores que aportan las prácticas deportivas, tales como el respeto a las personas, a la educación y a las normas y el refuerzo que añade a la socialización y a la tolerancia."El deporte integra y reduce cualquier elemento diferenciador. Es por eso por lo que ha querido incidir en desarrollar un entorno propicio para que las deportistas de la Comunidad puedan compaginar la vida familiar con la deportiva, ofreciendo ayudas para el cuidado de sus hijos y oportunidades laborales y académicas", ha señalado el consejero. Además, se ha destacado la relevancia de la práctica deportiva en familia, para afianzar las relaciones y educar a los jóvenes en valores.

El consejero ha apostado por la cooperación entre los sectores sanitario, farmacéutico y entidades profesionales para fomentar la salud a través del deporte y la actividad físico-deportiva. "En definitiva, el deporte se constituye como motor de dinamización económica para la Comunidad, por lo que se potenciará su vertiente turística y cultural, diseñando ofertas combinadas en las ciudades y muy especialmente en el mundo rural", ha considerado Santonja.

Turismo, exceptivas y cambios

En materia turística, el consejero ha incidido en que Castilla y León "debe convertirse en un mercado de referencia en el turismo de interior, basado en el turismo cultural y de naturaleza". Para ello, la Consejería articulará su actuación en torno a distintos ejes estratégicos: en cuanto a la normativa, modificando la actualmente vigente, para adecuarla a las circunstancias actuales del sector y de la demanda turística, así como para evitar el intrusismo y la economía sumergida, todo ello basado en la seguridad y en la calidad de los servicios y en dialogo con el sector.

Otro de los ejes estratégicos lo constituye la promoción e innovación, que incidirá especialmente en la digitalización y en las plataformas online. Para ello, se pondrá en marcha la plataforma CID, con la que se pretende digitalizar y conectar todas las oficinas de turismo y los museos de gestión regional. También se llevará a cabo la creación de un nuevo Portal Web de Turismo de Castilla y León, que se basará en las nuevas herramientas de difusión, digitalización y accesibilidad, para mostrar tanto los recursos, como los productos de la Comunidad.

El eje de la comercialización incluirá paquetes turísticos innovadores en torno al turismo religioso y patrimonial, rural, familiar, deportivo, agroalimentario, termal y de congresos. Otra línea estratégica, pretende la identificación de Castilla y León como destino turístico, y, en este sentido, se muestra la conveniencia de cohesionar todas las marcas turísticas existentes en una marca principal que posicione de manera única, aun en la diversidad, a la Comunidad como destino turístico general, conformado por distintos destinos particulares y con productos específicos.

La cooperación con entidades locales, comunidades autónomas y países limítrofes en la delimitación de escenarios, mercados y destinos, conformará otro de los ejes estratégicos, que pretende consolidar a la Castilla y León como destino de interior también en mercados extranjeros propicios, "mediante la promoción y la ayuda a la comercialización".

