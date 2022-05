La jornada de 35 horas, una exigencia de CCOO que no se cumple desde que se firmase "hace tres años"

CCOO no abandona en su lucha de que se cumpla "lo firmado hace 3 años". Y es que por aquel entonces la Junta de Castilla y León tiene rubricado "un acuerdo en el que se iban a recuperar las 35 horas". "Tras el recorte de derechos laborales que sufrieron las empleadas y empleados públicos, se hicieron manifestaciones para recuperar lo arrebatado", denuncian desde el sindicato en un comunicado remitido a este periódico.

"En 2008 con la crisis hubo un decreto que aumentó de 35 horas a las 37.5 horas, además de recortes y congelaciones salariales, en permisos,etc… fue el momento de apretarse el cinturón, así lo hizo la Junta y así lo sufrieron las personas trabajadoras", han recordado.

Posteriormente, en 2019, cuando la economía "ya estaba más que recuperada, se firmó un acuerdo para la recuperación de la jornada laboral de 35 horas, un acuerdo firmado por Juan Vicente Herrera, presidente en esos momentos y los sindicatos representantes, ayer 16 de mayo de 2022 siguen sin aplicarse".

CCOO lleva reclamando la recuperación de este "derecho firmado y reconocido desde hace años, se ha denunciado y salido a la calle, también en la campaña electoral ha sido uno de los puntos exigidos a todos los partidos políticos, ya que es un acuerdo rubricado, que el gobierno anterior de PP y Ciudadanos no quiso cumplir por no ser suyo, por no haber sido los firmantes, ya que eran nuevos, lo que ni es serio, ni es justo".

El decreto que aumentó la jornada "ya no está en vigor y en muchas administraciones autonómicas y locales ya tienen, hace años, su jornada de 7 horas, que es una medida que revierte en la creación de empleo y la mejor gestión de los servicios públicos".

