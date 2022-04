La Junta garantiza el test prenatal no invasivo en embarazadas para los próximos dos años

El Consejo de Gobierno ha autorizado la adquisición de los reactivos necesarios para la realización, durante dos años, del cribado avanzado de aneuploidías, prueba basada en un análisis de ADN fetal en la sangre materna, sin riesgo para la gestante ni para su bebé y disponible en todos los hospitales de Sacyl.

El llamado ‘test prenatal no invasivo’ forma parte del servicio de cribado prenatal de malformaciones congénitas y se configura como una prueba para el diagnóstico de anomalías cromosómicas en bebés no natos, no invasiva, que sustituye a la amniocentesis en embarazadas de riesgo medio o alto que así lo tengan recomendado.

La Junta de Castilla y León incluía a principios de 2018 esta prestación asistencial para la búsqueda de problemas genéticos en el feto, sin riesgo para la gestante ni para su bebé; se trata de una simple extracción de sangre materna para la detección del riesgo de veinticuatro aneuploidías cromosómicas, así como de variantes en el número de copia de todos los cromosomas.

Este test no invasivo es accesible en todos los hospitales de la red pública sanitaria de Castilla y León, centralizándose las analíticas en el Hospital Universitario ‘Río Hortega’, en Valladolid, ya que es el centro de referencia autonómico al disponer del equipo tecnológico necesario para la realización de estas pruebas tan específicas.

En este sentido, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el suministro de los reactivos necesarios para el cribado avanzado de anomalías cromosómicas en ADN fetal libre circulante, así como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios para su realización.

A tal fin y para un período de dos años, la Consejería de Sanidad ha presupuestado 856.868 euros.

En cuanto a la actividad referida a test prenatales no invasivos, en el balance de 2020 se han contabilizado 1.487 pruebas, de las que 29 presentaron alto riesgo, siendo, además, el reparto de las peticiones analíticas por cada uno de los hospitales castellanos y leoneses el siguiente: Complejo Asistencial de Ávila, 71 test; Hospital Universitario de Burgos, 99; Hospital ‘Santiago apóstol’, en Miranda de Ebro (Burgos), 49; Hospital ‘Santos Reyes’, en Aranda de Duero (Burgos), 30; Complejo Asistencial Universitario de León, 142; Hospital de El Bierzo, en Ponferrada (León), 81; Complejo Asistencial Universitario de Palencia, 87; Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 144; Hospital General de Segovia, 124; Complejo Asistencial de Soria, 38; Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 188; Hospital Universitario ‘Río Hortega’, en Valladolid, 234; Hospital de Medina del Campo (Valladolid), 33; y Complejo Asistencial de Zamora, 57.

