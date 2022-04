García-Gallardo niega que exista ningún parentesco con su jefe de gabinete

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha negado este miércoles que exista ningún parentesco con su jefe de gabinete, José María Barrio Gil-Fournier, y ha asegurado que "tiene una trayectoria dilatadísima".

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó ayer martes un anunció de Presidencia por el que la Junta nombra a Montserrat Lluis Serret personal eventual, así como a José María Barrio-Gil Fournier, exdirector de Promoción y exrepresentante en Valladolid de la constructora Reyal Urbis.

Preguntado acerca de los criterios que llevaron a esta última contratación, el vicepresidente confirmó que será su jefe de Gabinete, al tiempo que ensalzó méritos como que es “uno de los mejores fichajes que ha hecho el Gobierno de la Junta Castilla y León”. “José María Barrio estuvo en la administración pública, en el Ayuntamiento de Valladolid, en la constructora Reyal Urbis y en otras empresas del sector y tiene una trayectoria dilatadísima”, valoró, y aprovechó para “darle las gracias por involucrarse en esta tarea de Gobierno tarea tan difícil”.

Asimismo, García-Gallardo negó que exista ningún parentesco con Barrio-Gil Fournier y puso como ejemplo: “Si yo falleciera sin testamento, José María Barrio-Gil Fournier no heredaría, heredaría el Estado antes, para que vean el grado de parentesco tan lejano que tenemos”. “No es mi padre, no es mi hermano, no es mi hijo, no es mi primo, no es mi tío y no es mi sobrino”, apostilló.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar las jornadas ‘Memoria y Prevención del Terrorismo: educación y competencias para una ciudadanía y cultura democráticas’, García-Gallardo señaló que la exdirectora general de Cope y Trece TV estará en su Gabinete ejerciendo las funciones de coordinación de la comunicación de las tres consejerías de su formación, Industria y Empleo; Agricultura y Cultura y Turismo. "Las del Partido Popular pueden tener el suyo y no va a haber ningún problema”.

