García-Gallardo, a los nuevos secretarios generales: "Sois el alma de este Gobierno"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha elogiado a los nuevos secretarios generales tras su toma de posesión, en la Consejería de Medio Ambiente, este lunes. "Sois el alma de este Gobierno", les ha dicho, en el que ha sido su primer acto oficial como vicepresidente, asegurando además que los nuevos cargos "son una pieza esencial de ese engranaje que tiene que funcionar a la perfección en las administraciones públicas".

García-Gallardo les ha recordado que no están "solos" y que les acompaña "un Gobierno que está escogido entre los mejores". "Yo mismo me he involucrado para que así sea. Os doy las gracias por involucraros en esta alta tarea que nos ocupa", ha insistido el vicepresidente, quien les ha advertido de que el "Gobierno va a ser vigilado con lupa". Además, ha asegurado que los secretarios generales "son los funcionarios de élite de la Junta de Castilla y León, lo mejor que tiene la Junta".

El vicepresidente ha destacado que solo un día después de la toma de posesión de los consejeros, el pasado miércoles, el nuevo Ejecutivo de coalición entre PP y Vox –fruto del pacto alcanzado entre ambas formaciones el pasado 10 de marzo– estaba ya tomando medidas como el paquete anticrisis, dotado de más de 400 millones de euros. "Este Gobierno está aquí para mejorar la vida de los castellanos y leoneses", ha asegurado.

García-Gallardo ha detallado las medidas que contempla esta decisión tomada en el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo. "Una bajada de los impuestos que va a afectar a todas las personas en medio punto, ayudas a las familias y a algunos sectores económicos muy afectados por la crisis", ha señalado.

Y ha asegurado que el nuevo Ejecutivo, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, que no pudo asistir al acto de este lunes, "se ha tomado la tarea de gobernar con responsabilidad y siempre pensando en las cosas de a pie, las cosas del comer".

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, con los nuevos secretarios generales.

Nuevos secretarios generales de Industria, Medio Ambiente, Agricultura y Cultura

García-Gallardo ha hecho estas declaraciones en el acto de toma de posesión de los nuevos secretarios generales de Industria, Comercio y Empleo, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Agricultura y Ganadería y Cultura y Turismo. En concreto, se trata de José Alberto Díaz Pico, Ángel Marinero, Carlos Fajardo y Joaquín Sagarra Fernández-Prida.

El primero en jurar su nuevo cargo ha sido Díaz Pico, seguido de Ángel Marinero, Sagarra Fernández-Prida y Fajardo. Todos ellos han saludado efusivamente a sus nuevos consejeros y han prometido guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. García-Gallardo ha elogiado a los nuevos secretarios generales y ha destacado sus cualidades, asegurando que harán una eficaz tarea de apoyo a los nuevos consejeros.

Díaz, Fajardo y Sagarra han sido nombrados en las tres nuevas consejerías que ocupará Vox, en virtud del acuerdo de Gobierno con el PP. Según indicaba la formación tras el anuncio de su nombramiento, "son perfiles muy técnicos, de amplia experiencia y bagaje dentro del sector público de la Comunidad de Castilla y León" algo que Vox considera "esencial en su nuevo desempeño como secretarios generales" de sus consejerías.

