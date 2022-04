García-Gallardo, vicepresidente de la Junta: "No he venido a ganar dinero, sino para perderlo"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se ha mostrado orgulloso y con ganas de comenzar “una nueva andadura” para Castilla y León “a favor de las familias, el campo, la industria, los trabajadores y los autónomos”, en definitiva, “para los intereses de Castilla y León”.

El burgalés se ha mostrado “muy orgulloso” del equipo de Gobierno que ha formado en las conserjerías de la Junta, unas personas que en su opinión han sido elegidas “por su honradez, su capacidad de trabajo y la adhesión al proyecto político de Vox”, en referencia a los tres consejeros de su formación con cargo: Gonzalo Santonja, Mariano Veganzones y Germán Dueñas. “Somos un grupo magnífico equipo de trabajo, con un grupo detrás con mucha experiencia, que demostraremos nuestra capacidad”, ha aventurado durante una rueda de prensa realizada junto a Iván Espinosa de los Monteros al término de la toma de posesión de cargo de los consejeros.

Y después de todas estas declaraciones, en el turno de preguntas, llegó el momento de los ataques. Y es que el ya vicepresidente de Vox no se muerde la lengua a la hora de contestar a los que le critican. En primer lugar, a Edmundo Bal, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, que ha reprochado que “cobrará 100.000 euros por no hacer nada”. García-Gallardo ha asegurado que “parece mentira que un abogado del Estado no sepa lo que cobra un cargo, le recomiendo que revise sus fuentes y no se fíe de las fake news”. Además, ha querido insistir en que “no ha llegado a la política para ganar dinero, sino a perderlo”. Y ha recordado que hoy en el Bocyl se han publicado sus funciones como vicepresidente.

Responde a Igea

Y por último también ha lanzado un dardo contra Francisco Igea, su antecesor en el cargo como vicepresidente, después de que éste haya amenazado con llevarle a los juzgados si no rectifica las afirmaciones en las que le acusó de “solo dar subvenciones para ayudar a la inmigración irregular”. Le ha contestado de la siguiente manera: “No quiero dedicar mucho tiempo a una persona que cada vez tiene menos importancia, pero les invito a ustedes (por los periodistas) a que revisen las decisiones que tomó la consejería en la que estuvo al mando, fueron básicamente tres, conceder ayudas, subvenciones y dar premios”, ha zanjado. En esta ocasión no mencionó la palabra inmigración.

