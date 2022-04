El photocall de las Cortes se tiñe de verde Vox

Una mañana especial y nadie…o casi nadie se lo quiso perder. La sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco hoy en las Cortes ha contado con caras conocidas, aunque entre todas ha destacado la del presidente de Vox, Santiago Abascal. Él ha sido el principal protagonista en la jornada matinal. Por parte del PP, la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y dirigente del PP, Ana Pastor, ha sido su cara más visible.

Las Cortes tienen varias puertas de entrada, y en esta ocasión se usó una para dar entrada a las ‘celebrities’. Y por una lateral, la de los coches, es por donde entró Abascal. Él fue quien se llevó los flases de las cámaras y la atención de los medios de comunicación junto a su 'delfín, el futuro vicepresidente Juan García-Gallardo. Abrazos, choques de manos y todo esto con mascarilla, que para eso estamos en interiores. Para Vox era un día muy grande y ellos sí, no se lo quisieron perder y por eso estuvieron todos sus procuradores junto a diferentes representantes que no dudaron en posar para el photocall, en esta ocasión, ya sin mascarilla (a petición de los fotógrafos). Es la primera vez que entran en la formación de un gobierno autonómico. “Todos debemos felicitarnos por el resultado", ha afirmado, eso sí, cuando llegó la pregunta de laSexta, “esas que están en el guión”, no quiso contestarla.

En la tribuna de invitados se ha podido ver al vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán; así como el senador por la Comunidad y portavoz ‘popular’ en la Cámara Alta, Javier Maroto. También se han dejado ver los diputados y senadores vallisoletanos como Mercedes Cantalapiedra, Alberto Plaza y José Ángel Alonso. Por su parte, Ana Pastor no habló tanto como Abascal. "Es el presidente que todos los castellanos y leoneses necesitamos", dijo a su llegada a las Cortes. También se dejó ver el anterior 'dueño' de las Cortes, el ya expresidente Luis Fuentes, de Ciudadanos, que entregó su cargo a Carlos Pollán.



Por su parte, el grupo socialista no estaba para fotos. Ningún rostro nacional han estado arropando a Luis Tudanca, Ana Sánchez o Patricia Gómez Urban.

Los que no han faltado, como es lógico, son los medios de comunicación. Más de 100 periodistas acreditados de 30 medios, entre ellos incluso la radio catalana RAC1. Todos ellos quisieron coger el mejor puesto.

Posibles visitas

En el resto de los grupos pocas caras conocidas. Se espera la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero no se sabe la hora. Y no, el flamante presidente popular Alberto Núñez Feijóo no estuvo. La foto entre él y Vox tendrá que esperar.

No faltado los presidentes de las instituciones propias: el procurador del Común, Tomás Quintana, y los presidentes del Consejo Económico y Social (CES), Enrique Cabero; del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, y del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia. También han acudido los representantes del Diálogo Social, los líderes autonómicos de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, y el presidente de CEOE en la Comunidad, Santiago Aparicio, así como el presidente del Consejo de Cámaras de Castilla y León, Antonio Miguel Méndez Pozo; el presidente de Csif, Benjamín Castro; el presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo.

