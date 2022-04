Fernández e Igea se alían en un agresivo discurso para luchar contra Mañueco y Vox

Dicen que la política hace extraños compañeros de viaje, y quién les iba a decir al ‘ciudadano’ Francisco Igea y al ‘podemita’ Pablo Fernández que acabarían en el mismo grupo en las Cortes de Castilla y León, en el Mixto. Tras varios años lanzándose los trastos a la cabeza, ahora los dos hacen piña, junto al procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, en un Grupo Mixto que tendrá que repartirse el tiempo en sus intervenciones. Ayer ya lo hicieron. Un grupo heterogéneo pero con un único fin: todos contra Fernández Mañueco y Vox, como quedó demostrado en sus intervenciones en las que votaron en contra de la investidura. Los tres partidos, con su procurador cada uno, prometen tardes entretenidas en el parlamento autonómico.

Fernández vs. Mañueco

Pasan las legislaturas, pero Pablo Fernández no cambia. El portavoz del Grupo Mixto, y de Unidas Podemos, ha vuelto a mostrar toda su vehemencia y verbo agresivo en las Cortes. Ha comenzado hablando de un “pacto de la infamia”, para continuar asegurando que el “fascismo ha entrado en las Cortes” con lo que va a traer “recortes de derechos para mujeres, inmigrantes y colectivo de LGTBI”, ha comentado. “Sin pestañear se hacen cómplices del odio, y ahí está usted señor Mañueco, orgulloso porque sigue en su sillón”. Una vez más, Fernández volvió a usar sus símiles con Putin. “Mañueco es a la moderación lo que Putin al pacifismo”. “Se han bajado los pantalones para seguir en el poder”, ha insistido.

El líder de Unidas Podemos ha propuesto cinco ejes para modificar la línea de la autonomía. En primer lugar, un “blindaje de los servicios públicos”. El segundo es “apostar por generar empleo de calidad” para que la población no se vaya de Castilla y León. Como tercer eje, “que todo el mundo de esta Comunidad pueda acceder a una vivienda”, para ello apuesta por un parque público de viviendas. El cuarto eje es “mejorar las infraestructuras con especial importancia al mundo ferroviario”. Y como último, “una política fiscal progresiva”. Todo ello para hacer “una Castilla y León diferente”.

Mañueco le ha pedido “relajación” porque viene “pasado de revoluciones”, además ya le ha augurado que será el “procurador más intolerante y el que más insulte”. Y le ha recordado que la ciudadanía de Castilla y León, con sus resultados electorales, “ha dicho que no quiere su estilo y ha dicho basta a su retórica incendiaria”. “Aquí no se viene a hacer numeritos”, le ha criticado.

Igea vs. Mañueco

De vicepresidente a único procurador de Ciudadanos en las Cortes. Así ha cambiado la vida en apenas cinco meses para Francisco Igea, que ha querido juzgar por "sus hechos" a Mañueco. “Prometió terminar la legislatura, prometió amor eterno a Pablo Casado, prometió gobernar en solitario…” ha comenzado su intervención, "y no ha cumplido nada". “Tiene usted el raro honor de ser el primer político español que se humilla ante la ola de intolerancia, xenofobia y machismo que suponen las políticas y los hechos de Vox”, ha espetado contra Fernández Mañueco. Y es que el discurso de Igea, como lo había sido el de Pablo Fernández, fue agresivo y un choque contra Vox, a la que denominó “peste verde”. Atrás quedan esos tiempos en los que el exvicepresidente pedía que las Cortes no se convirtieran "en un salón del oeste".



“A partir de la semana que viene tendremos en nuestro Gobierno a los negacionistas de la ciencia y a personajes que no recomendaban vacunarse a los españoles. Niegan la existencia del cambio climático y proponen de forma alocada volver a quemar carbón y combustibles fósiles. Sus socios son un auténtico peligro para la paz social en nuestra Comunidad. Sus socios proponen en su Agenda España retirar las prestaciones sanitarias a los inmigrantes, retirarles todos los beneficios sociales y provocar así un estallido social que justifique sus políticas xenófobas”.

Igea ha recordado a Mañueco que han firmado “de manera apresurada y sin contenido” el pasado 10 de marzo. “Lo único efectivo que sabíamos de ese acuerdo es que Abascal no iba a tolerar que el señor Pollán no fuera el presidente de las Cortes. Le amenazó y usted cedió”.

También ha acusado a Vox y PP de poner a hombres en sus principales cargos como las consejerías. “Usted no es digno de confianza porque ha mentido a los ciudadanos, a los partidos políticos e incluso a su propio partido”, ha finalizado.

Era esperada la respuesta del presidente de la Junta al que fuera su socio de Gobierno durante casi tres años, pues bien, le ha vuelto a recordar que si hemos llegado a esta situación es por sus “negociaciones a las espaldas” durante la formación de los presupuestos. “Los votantes le han dejado solo” y ha pedido que asuma los resultados electorales del pasado 13 de febrero: “será recordado por darse el mayor batacazo electoral de la historia en Castilla y León”. Para terminar, le ha recordado que su partido aceptó en 2019 los votos de Vox para gobernar en ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad. Y mirando a los ojos le ha dicho que “no tiene valor ni palabra”. Para terminar diciendo que asuma “su soledad política”.

Sin embargo, en el turno de réplica salió a relucir el lado más radical del 'ciudadano'. "Es usted un mentiroso patológico y no le creen ni en su casa". Ante lo que Mañueco ha pedido "cortesía y respeto", mientras le ha comparado con el personaje de MacBeth.

Pascual vs. Mañueco

El portavoz de Por Ávila en las Cortes, Pedro José Pascual, siempre es más comedido en sus intervenciones y no utiliza circunloquios como Fernández, ni es tan vehemente como Igea, ahora bien, no se le puede negar que es el más directo de todos los políticos, ayer lo volvió a hacer. “Repite más de lo mismo, señor Mañueco”, ha comenzado diciendo. “Como abulense su mensaje no me dice nada”, ha asegurado. Las reivindicaciones del grupo abulense siguen siendo las mismas que en la pasada legislatura: “Mejora de las infraestructuras, creación de empleo, inversión en industria y apuesta por la Atención Primaria en Sanidad”. En su opinión, “solo se acuerdan de Ávila en periodo electoral” para asegurar que el PP con la convocatoria electoral “ha engañado” a su partido. “Ávila y Castilla y León necesita un presidente que no mienta a sus ciudadanos”, ha espetado.

En su respuesta, Fernández Mañueco ha agradecido el tono de su intervención, pero le ha sugerido que no se eche a las espaldas a todo el pueblo abulense, “porque no es así”. “Ávila tiene en el gobierno de Castilla y León su principal inversor”, y le ha recordado una serie de proyectos que se van a poner en marcha en la provincia durante la próxima legislatura.

Sigue los temas que te interesan