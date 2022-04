Mañueco tomará posesión el 19 de abril y al día siguiente los consejeros

Alfonso Fernández Mañueco tomará posesión como presidente de la Junta de Castilla y León el próximo martes, 19 de abril, como "momento más previsible" según ha informado hoy el portavoz del ejecutivo regional, Carlos Fernández Carriedo, una vez que se celebre el pleno de investidura este próximo lunes, 11 de abril, donde se materializará el pacto del Partido Popular y Vox para gobernar en coalición los próximos cuatro años.

Asimismo, el mismo día 19 el presidente anunciará las personas que formarán su nuevo gobierno, que tomará posesión al día siguiente, es decir, el miércoles 20 de abril. Un día más tarde, el jueves día 21, se celebraría el primer Consejo de Gobierno ya con los nuevos consejeros.

Así pues, el de hoy no será el último Consejo de Gobierno en funciones, puesto que está previsto uno el Miércoles Santo. No obstante, el portavoz ha subrayado que "tampoco en Semana Santa" va a parar el Gobierno en funciones, y destaca que el presidente por el momento "no ha planteado ninguna visión de futuro", sino que "está muy centrado en preparar su discurso del próximo lunes".

Así pues, desde la convocatoria de las elecciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno habrán transcurrido cuatro meses, un plazo que Fernández Carriedo tampoco considera "excesivo", máxime teniendo en cuenta que debido a los resultados arrojados por los comicios ha habido que llevar a buen puerto un complejo proceso de negociación para formar gobierno.

Sigue los temas que te interesan